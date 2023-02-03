Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 21:10

29 января нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский с трагическим лицом поведал своим уцелевшим после года боевых действий избирателям, что ВСУ находятся в крайне тяжёлой ситуации в районе Бахмута и УгледараФактически верховный главнокомандующий признал, что его армия терпит поражение и фронт может быть в любое время прорван сразу в двух критически важных точках. До этого, в интервью британскому «Скай-Ньюс», Зеленский заявил, что прибытие американских танков на Украину к августу будет запоздалым (кстати, кто ему сказал, что к августу они прибудут? Они могут прибыть даже не в этом году, равно как и не прибыть вообще).С моей точки зрения, ситуацию наиболее адекватно прокомментировал офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который оценил выступления Зеленского как сигнал Западу о скором поражении ВСУ. С американским разведчиком трудно не согласиться. ВСУ уже около полугода испытывают всё больший дефицит в тяжёлой технике и расходных материалах, снарядный голод стал перманентным. В свою очередь, это привело к утрате позиций и огромным потерям, связанным с бесплодными попытками удержать находящиеся в полуокружении города.Вопреки расчётам украинского генштаба, потери оказалось некем восполнять. Насильственная мобилизация, конечно, идёт, но как доверять оружие десяткам тысяч людей, не желающим воевать? Они в лучшем случае при первой возможности сдадутся в плен, в худшем же неизвестно против кого могут использовать своё оружие отчаявшиеся «герои», стремящиеся любой ценой избежать отправки на верную смерть в бахмутскую и другие мясорубки, предупредительно создаваемые для ВСУ российской армией и добровольцами. То пушечное мясо, которое всё же удаётся загнать на передовую, бездарно гибнет, не успев даже ничему научиться, кадровых обстрелянных бойцов становится всё меньше, дезертировать начинают уже офицеры бригадного звена.Это притом что пока что основные резервы ВС РФ в бою не использовались, то есть Россия имеет возможность многократно нарастить усилия на фронте, но пока предпочитает сохранять резервы для наступления «в пустоте», после того как фронт будет окончательно прорван.Срочные, в течение ближайшего месяца, поставки западной техники в количестве 4–5 тысяч единиц (при не менее чем миллионе снарядов) могли бы помочь ВСУ на время стабилизировать фронт и использовать передышку для подготовки новых резервов. Но поставить такое количество техники и боеприпасов (тем более включая особенно нужные Украине танки, самолёты, средства ПВО и ракеты, радиусом действия 300–500 километров) Запад так быстро не может. Разве что ракеты можно развернуть к началу марта, с остальным надо ждать дольше.Проблема Украины в том, что ждать она не может. Если фронт рухнет, а он может рухнуть в любой момент, о чём прекрасно осведомлены и Зеленский, и Залужный, то наличными резервами стабилизировать его и остановить бегущую и распадающуюся армию, связав боем входящие в прорыв российские подвижные резервы, будет практически невозможно. Без тяжёлой техники и снарядов танки не остановить, хоть какой героизм проявляй.Тем более что наличные резервы ВСУ связаны. Они охраняют белорусскую границу (порядка 20 тысяч человек), побережье в районе Одессы и Николаева (примерно такая же группировка, включая ВМСУ), тылы донецкого фронта в районе Днепропетровска и Запорожья (от 15 до 25 тысяч человек) и Киев (до десяти тысяч, не считая войск, расположенных на белорусской границе).Всё, что можно было снять с Западной Украины, включая пограничников, а также с участка Чернигов — Сумы — Харьков, уже брошено на фронт. Проблема пополнения действующей армии стоит настолько остро, что на 50% сокращена бронь для рабочих предприятий, работающих на оборону, и предприятий, обслуживающих критическую инфраструктуру.Фактически на Украине проводится тотальная мобилизация. Тех, кого поймают и отправят на убой сейчас, заменить уже будет практически некем. Киев пытается даже возвращать годных к службе граждан из-за рубежа, но и с этим большие проблемы: Европа хоть и уверенно катится к уровню Украины, но пока ещё не докатилась, и облавы в торговых центрах, на улицах, а также подомовой обход украинских эмигрантов полицией и их насильственная депортация на родину пока невозможны. А время идёт и силы тают.Понимая, что помощь не успеет, Зеленский посылает своим западным хозяевам сигнал SOS. Его заявление означает только одно: либо вы таки исхитритесь и найдёте для Украины требуемую технику немедленно, либо вы пошлёте на Украину значительный, не менее 25–30 тысяч контингент одной или нескольких стран НАТО в качестве «миротворцев» или непосредственных союзников Киева — участников боевых действий (если пошлют, то дальше европейцам надо будет уже своих спасать, так что контингент будет быстро увеличиваться), либо (если вы не готовы к прямой конфронтации с Россией) спасайте своих подопечных — вывозите верхушку режима, пока не поздно. Ибо, если фронт рухнет и наступит хаос, не факт, что кому-то удастся уехать.Зеленский и его подельники, безусловно, предпочли бы эвакуацию. Они гораздо лучше, чем их западные покровители, видят, что не только армия, но и политические структуры режима держатся из последних сил. Нарастает тенденция к дезертирству чиновников высшего звена и депутатов. Принимаемые меры вроде исключений из правящей партии, парламентской фракции, запрета на выезд за рубеж (даже в командировку), без согласования с самим Зеленским практически всех высших должностных лиц (министров, депутатов, чиновников Кабмина и Офиса президента, глав военных и гражданских администраций, руководителей силовых структур, включая региональные подразделения и т. д. — список стремится к бесконечности) не дают никакого эффекта — массовое бегство за рубеж только начинается, но остановить эту волну не представляется возможным. В общем, Зеленский и компания оценивают свои шансы удержать фронт и сохранить власть как нулевые.