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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:46
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:47
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:48
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:50
Выливаем собственно сам грушевый и взвешиваем тару и о ,Чудо!
Первый раз производитель или кто там, фасовщик обманул сам себя!
На целых 16 грамм!
[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 18:51]
Первый раз производитель или кто там, фасовщик обманул сам себя!
На целых 16 грамм!
[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 18:51]
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:53
Цитата:
а че искажаешь названия? поясни
111:
Сахар, магазин Бородянский.. По Моголя..
Сахар, магазин Бородянский.. По Моголя..
а че искажаешь названия? поясни
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:56
Хотя..
Литр или кг?
Как взвешивает термомикс?
Хотя с Грушевым по моему это все таки литр равно 1000гр. по моему..
Литр или кг?
Как взвешивает термомикс?
Хотя с Грушевым по моему это все таки литр равно 1000гр. по моему..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:58
Цитата:
Во первых, чтоб не была реклама.
Во вторых, чтобы социально ответственные люди, очень честные и очень хорошие, меньше стучали и доносили в меру своих каких то собственных и алчных потребностей, ибо за донос коллеге, либо конкуренту в бизнесе положена медалька..
electro:
а че искажаешь названия?
а че искажаешь названия?
Во первых, чтоб не была реклама.
Во вторых, чтобы социально ответственные люди, очень честные и очень хорошие, меньше стучали и доносили в меру своих каких то собственных и алчных потребностей, ибо за донос коллеге, либо конкуренту в бизнесе положена медалька..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:07
Кстати о ТМ-6:
Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность - 1 г, в то время как в TM5 точность была не такой большой (точность 5 г). То есть TM6 может весить от грамма до грамма, а предыдущий прыгает с 5 до 5
Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность - 1 г, в то время как в TM5 точность была не такой большой (точность 5 г). То есть TM6 может весить от грамма до грамма, а предыдущий прыгает с 5 до 5
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:08
Цитата:
допустим...
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова
буквы сам подменишь?
111:
чтоб не была реклама.
чтоб не была реклама.
допустим...
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова
буквы сам подменишь?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:10
Цитата:
Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей..
Хотя он тоже хорош..
Эл-починно:
THERMOMIX TM31 - Instructions
› sites › filesPDF Погрешность весов составляет +/–30 г при взвешивании до 2 кг.
THERMOMIX TM31 - Instructions
Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей..
Хотя он тоже хорош..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:13
Цитата:
Блин, я туда не хожу практически, ну как нибудь конечно..
Он у меня через дорогу
[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 19:13]
electro:
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова буквы сам подменишь?
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова буквы сам подменишь?
Блин, я туда не хожу практически, ну как нибудь конечно..
Он у меня через дорогу
[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 19:13]
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:17
мне главное, как ты буквы подменишь...
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:17
Цитата:
Придется теперь..
Подменять..
electro:
мне главное, как ты буквы подменишь...
мне главное, как ты буквы подменишь...
Придется теперь..
Подменять..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1448
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:18
Цитата:
Я тебе ещё вчера пытался объяснить, что точность взвешивания и погрешность - разные вещи. Но видно бесполезно. Погрешность имеет абсолютно любой прибор, даже индустриальный.
111:
Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей.. Хотя он тоже хорош..
Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей.. Хотя он тоже хорош..
Я тебе ещё вчера пытался объяснить, что точность взвешивания и погрешность - разные вещи. Но видно бесполезно. Погрешность имеет абсолютно любой прибор, даже индустриальный.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:21
Цитата:
Посмотрим, хваленому немецкому качеству..
Эл-починно:
Погрешность имеет абсолютно
Погрешность имеет абсолютно
Посмотрим, хваленому немецкому качеству..
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