Отправлено: - 19:07

Кстати о ТМ-6:Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность - 1 г, в то время как в TM5 точность была не такой большой (точность 5 г). То есть TM6 может весить от грамма до грамма, а предыдущий прыгает с 5 до 5