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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 4 из 5«12345»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:46
#46
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Сахар, магазин Бородянский..
По Моголя..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:47
#47
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ТМ-6



И я ничего не понимаю..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:48
#48
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Везде недовес.
Хорошо, там же в Бородянском берем Грушевый, ну он то точно литр..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:50
#49
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Выливаем собственно сам грушевый и взвешиваем тару и о ,Чудо!



Первый раз производитель или кто там, фасовщик обманул сам себя!
На целых 16 грамм!

[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 18:51]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
999
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:53
#50
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Цитата:
111:
Сахар, магазин Бородянский.. По Моголя..


а че искажаешь названия? поясни
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:56
#51
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Хотя..
Литр или кг?
Как взвешивает термомикс?
Хотя с Грушевым по моему это все таки литр равно 1000гр. по моему..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 18:58
#52
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Цитата:
electro:
а че искажаешь названия?

Во первых, чтоб не была реклама.
Во вторых, чтобы социально ответственные люди, очень честные и очень хорошие, меньше стучали и доносили в меру своих каких то собственных и алчных потребностей, ибо за донос коллеге, либо конкуренту в бизнесе положена медалька..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:07
#53
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Кстати о ТМ-6:

Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность - 1 г, в то время как в TM5 точность была не такой большой (точность 5 г). То есть TM6 может весить от грамма до грамма, а предыдущий прыгает с 5 до 5

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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
999
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:08
#54
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Цитата:
111:
чтоб не была реклама.

допустим...
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова
буквы сам подменишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:10
#55
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Цитата:
Эл-починно:
THERMOMIX TM31 - Instructions › sites › filesPDF Погрешность весов составляет +/–30 г при взвешивании до 2 кг.

Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей..
Хотя он тоже хорош..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:13
#56
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Цитата:
electro:
жду такого же отчета из раузета на баймагамбетова буквы сам подменишь?

Блин, я туда не хожу практически, ну как нибудь конечно..
Он у меня через дорогу

[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 19:13]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
999
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:17
#57
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мне главное, как ты буквы подменишь...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:17
#58
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Цитата:
electro:
мне главное, как ты буквы подменишь...

Придется теперь..
Подменять..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1448
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:18
#59
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Цитата:
111:
Так что старичок ТМ31, весы его в корне отличаются от новейших моделей.. Хотя он тоже хорош..

Я тебе ещё вчера пытался объяснить, что точность взвешивания и погрешность - разные вещи. Но видно бесполезно. Погрешность имеет абсолютно любой прибор, даже индустриальный. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22728
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:21
#60
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Цитата:
Эл-починно:
Погрешность имеет абсолютно

Посмотрим, хваленому немецкому качеству..
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