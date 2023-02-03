Re: В Рудном патрульные полицейские применили силу при...

Отправлено: - 19:15

первый пункт вообще мимо: полиция стреляет только когда не видит рук (или в машине, например). а эти сидят на всех ветрах продуваются, какая к черту может быть стрельба???