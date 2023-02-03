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≡ В Рудном патрульные полицейские применили силу при...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46096
В Рудном патрульные полицейские применили силу при...
Отправлено: 03.02.23 - 19:15
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В Рудном патрульные полицейские применили силу при задержании двух мужчин, которые распивали спиртное на улице и оказали сопротивление. Одобряете ли вы действия стражей порядка?
Результаты опроса

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
999
Re: В Рудном патрульные полицейские применили силу при...
Отправлено: 03.02.23 - 19:15
#1
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первый пункт вообще мимо: полиция стреляет только когда не видит рук (или в машине, например). а эти сидят на всех ветрах продуваются, какая к черту может быть стрельба???
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