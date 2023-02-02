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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7281
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 22:05
#5131
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В общей ветке жалобы с цитированием комментариев, которые вы считаете нарушением, тоже приходится удалять.

----Удалили , ну и ладно . Вот только интересно на основании какого пункта соглашения удалили ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1446
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 22:08
#5132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Удалили , ну и ладно . Вот только интересно на основании какого пункта соглашения удалили ?

Вам уже ответили
Цитата:
Тимур Гафуров: В общей ветке жалобы с цитированием комментариев, которые вы считаете нарушением, тоже приходится удалять.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 22:50
#5133
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Цитата:
Тимур Гафуров:
alex_60: так вам же дали тут ссылку, а вы удалили Поэтому и прошу присылать ссылки мне лично. Потому что было бы странно удалить пост с нарушением и оставить цитирование этого поста.


два поста удалили.
а тут откорректировали,не странно ли ?

Цитата:
Тимур Гафуров:
alex_60: так там это вовсю обсуждают, Откорректировал.


с цитированием одного и того же поста
и как это понимать?
почему те два не откорректировали?
дали информацию о нарушении и еще виноватыми остались.

и еще вопрос.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата: Гога: Прямой призыв к убийствам .
Нашел комментарий. Нарушение пункта 2.2.1.
Призывы к насилию Удалил.


что, за призывы к убийствам и насилию ,
причем неоднократные(тут просто пальцем
ткнули в один пост для примера),
"комментарий удален модератором " и все?
и если не трудно, скажите номер поста который вы удалили.
что то не видно.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2023 - 08:56]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1446
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 22:54
#5134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да интересно тоже стало, значит провокационный пост откорректировали - редактировали, а сообщения, его содержащие - удалили?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 10:40
#5135
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Цитата:
Гога:
Вот только интересно на основании какого пункта соглашения удалили ?

Ну вот, например, есть такой пункт
2.2.20. Публичные жалобы на других участников Форума.
Если применять его, то половину этой ветки можно почистить.
А удалил ваш комментарий как раз из-за цитирования текста, который вы считаете нарушением. С чем я и согласился. Но оставлять ваше цитирование нельзя по той же причине - в нем содержится нарушение.
Поэтому и просим - жалуйтесь в личку.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 10:46
#5136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
два поста удалили. а тут откорректировали,не странно ли ?

Посты редактируются в том случае, если в них есть содержание, важное для продолжение дискуссии. В данном случае это содержание было. В ваших жалобах после удаления цитаты его не было.
Цитата:
Эл-починно:
Да интересно тоже стало, значит провокационный пост откорректировали - редактировали


Пост с нарушением удален полностью.
Откорректироваол отклик на него по ссылке, которую опубликовали в этой ветке
Удалены были полностью жалобы на этот пост, в которых ничего, кроме цитаты, по сути не было.
Я понятно объяснил?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 10:48
#5137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и если не трудно, скажите номер поста который вы удалили. что то не видно.

Трудно. Активную ссылку мне в жалобе не прислали, пришлось искать в ветке. Делать эту работу снова не буду - нет времени.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 10:57
#5138
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Трудно. Активную ссылку мне в жалобе не прислали, пришлось искать в ветке


ну раз ,трудно.
я специально посмотрел.
за последние пять дней там не ни одного поста-
с "комментарий удален модератором".
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 11:56
#5139
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Цитата:
alex_60:
я специально посмотрел.

Комментарий был под номером 11015.
Администрация может закрыть комментарий для других пользователей, либо может полностью удалить его. В данном случае я его удалил полностью.
Разницы для тех, кто читает ветку, никакой нет.
Разницы в подсчете количества нарушений тоже нет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.02.23 - 16:57
#5140
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Главному Редактору. -просьба.
исключить из ленты на сайте сообщения из ветки ВВ.
основание-24/7 там новости с помоечных сайтов, плюс ежедневные фото крышазадгоршок.
призывы к убийствам и насилию, в чем вы вчера убедились.
думаю со мной согласятся 99,9% форумчан.
0.1%-это кто это тащит сюда.
форумчане не могут читать ленту о новостях в городе, области.
потому то это поток сами знаете чего просто заливает форум.
если не верите, проведите голосование.
если не хотите закрывать его, то хотя бы оградите форумчан от этого.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2023 - 17:00]
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