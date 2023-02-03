3 февраля США готовятся объявить о новом пакете помощи для Украины. В него включат ракеты большей дальности, но это будут не ракеты ATACMS, о которых просил Киев.Пакет будет включать бомбу малого диаметра наземного базирования, управляемую ракету с дальностью действия 150 км. Эти ракеты фактически удвоят дальность действия украинских вооружений.Новое оружие поступит в Украину не сразу, так как оно не будет поступать напрямую со складов США. Вместо этого США заключат контракт с производителями оружия на поставку ракет большой дальности Украине, и этот процесс может занять недели или месяцы.
Вот с этой новости, скорбить или нет, не знаю ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сеструНа войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры.32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук ликвидирован еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.Похоронили "вагнеровца" 1 февраля в родном городе.
Проверяем в другом месте
Бывший заключённый из Донецка Ростовской области погиб в спецоперации. 32-летний Роман Лазарчук получил смертельное ранение 17 декабря, сообщает газета «Новость». Роман отбывал наказание за убийство сестры и матери. Он расправился с родными, а после сжег их тела. Когда началась СВО, мужчина вступил в ряды ЧВК добровольцем.
Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяНемецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить напрямую из промышленных складов.Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию, полученную из правительственных кругов ФРГ. При этом в немецком правительстве журналистам рассказали, что официального разрешения еще не было предоставлено.Отмечается, что два десятка танков Leopard 1 для передачи Украине хотят подготовить компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
Армия оккупантов не может наносить высокоточные ракетные удары по Украине. Агент Гиркинс опять макнул фанатов войны мордой в мокрую тряпку."На украинские ракеты, на "Хаймарсы" те же работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они по Антоновскому мосту под Херсоном по 20 ракет всаживали практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами в точку, как попадают "Хаймерсы"! Даже с относительно небольшого расстояния", - уныло промямлил он.
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