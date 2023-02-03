Отправлено: - 16:19

[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 16:22]

Вот с этой новости, скорбить или нет, не знаюВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сеструНа войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры.32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук ликвидирован еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.Похоронили "вагнеровца" 1 февраля в родном городе.Проверяем в другом местеБывший заключённый из Донецка Ростовской области погиб в спецоперации. 32-летний Роман Лазарчук получил смертельное ранение 17 декабря, сообщает газета «Новость».Роман отбывал наказание за убийство сестры и матери. Он расправился с родными, а после сжег их тела. Когда началась СВО, мужчина вступил в ряды ЧВК добровольцем.