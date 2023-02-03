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≡ Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46094
Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
Отправлено: 03.02.23 - 16:27
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С 1 февраля эту платформу, где пользователи платили абонентскую плату, сменила государственная ЕГИСС. Однако 2 февраля участники представительного сельхозсовещания в Костанае заявляли, что с работой системы на старте возникли проблемы.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
Отправлено: 03.02.23 - 16:27
#1
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а народу польза какая от этого будет?

[Исправлено: alex_60, 03.02.2023 - 16:27]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
Отправлено: 03.02.23 - 16:28
#2
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подешевеет ли молоко, мясо, хлеб?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
Отправлено: 03.02.23 - 16:29
#3
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или в плюсе будут только аграрии?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19033
Пролонгировать работу Qoldau ради субсидирования просят костанайские аграрии
Отправлено: 03.02.23 - 16:30
#4
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хотелось бы большей. ясности
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