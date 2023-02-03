Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 737 из 738«1...735736737738»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:46
#11041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки выбрали в термомиксе

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:48
#11042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кухарка отмывает холодильник

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:49
#11043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно нашли такую вот штуку



Оказывается фильтр какой то..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:50
#11044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирке пришли игрушки в постомат

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:51
#11045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И конечно, куда же без музыкального Хаги ваги..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 15:54
#11046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирка счастливый такой..



Думал такое только в СССР..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:03
#11047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, ну так что там с телеграмтелегой...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:04
#11048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая новость..

3 февраля США готовятся объявить о новом пакете помощи для Украины. В него включат ракеты большей дальности, но это будут не ракеты ATACMS, о которых просил Киев.Пакет будет включать бомбу малого диаметра наземного базирования, управляемую ракету с дальностью действия 150 км. Эти ракеты фактически удвоят дальность действия украинских вооружений.Новое оружие поступит в Украину не сразу, так как оно не будет поступать напрямую со складов США. Вместо этого США заключат контракт с производителями оружия на поставку ракет большой дальности Украине, и этот процесс может занять недели или месяцы.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:19
#11049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот с этой новости, скорбить или нет, не знаю
ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сеструНа войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры.32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук ликвидирован еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.Похоронили "вагнеровца" 1 февраля в родном городе.

Проверяем в другом месте




Бывший заключённый из Донецка Ростовской области погиб в спецоперации. 32-летний Роман Лазарчук получил смертельное ранение 17 декабря, сообщает газета «Новость».
Роман отбывал наказание за убийство сестры и матери. Он расправился с родными, а после сжег их тела. Когда началась СВО, мужчина вступил в ряды ЧВК добровольцем.



[Исправлено: 111, 03.02.2023 - 16:22]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:23
#11050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лицо Героев сегодняшних Z-патриотов.. Это лица тех, кто сжигает заживо своих родных матерей и сестер, обливая из бензином..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:26
#11051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас наверно пойдут жалобы на то, что я не скорблю сегодня с ними, за это, которое сожгло свою мать и свою сестру?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:28
#11052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..

Бункерный притащил с собой ядерный чемоданчик на празднование сталинградской битвы..

Страх?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:31
#11053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из приятного


Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяНемецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить напрямую из промышленных складов.Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию, полученную из правительственных кругов ФРГ. При этом в немецком правительстве журналистам рассказали, что официального разрешения еще не было предоставлено.Отмечается, что два десятка танков Leopard 1 для передачи Украине хотят подготовить компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:33
#11054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кого работает Гиркин?


Армия оккупантов не может наносить высокоточные ракетные удары по Украине. Агент Гиркинс опять макнул фанатов войны мордой в мокрую тряпку."На украинские ракеты, на "Хаймарсы" те же работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они по Антоновскому мосту под Херсоном по 20 ракет всаживали практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами в точку, как попадают "Хаймерсы"! Даже с относительно небольшого расстояния", - уныло промямлил он.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22710
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 16:39
#11055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль времени нет..
Новость о том, что дальнобойки придут в октябре, конечно неприятная..
Профайл
Страница 737 из 738«1...735736737738»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS