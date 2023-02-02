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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1166
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 19:47
тыц
[Исправлено: YESNO, 02.02.2023 - 19:49]
[video]https://www.youtube.com/live/VbJiDtgfBtk?feature=share[/video]
[Исправлено: YESNO, 02.02.2023 - 19:52]
[Исправлено: YESNO, 02.02.2023 - 19:49]
[video]https://www.youtube.com/live/VbJiDtgfBtk?feature=share[/video]
[Исправлено: YESNO, 02.02.2023 - 19:52]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 20:31
Цитата:
Не видно
YESNO:
Не видно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 20:35
Цитата:
Кстати ЧВК Вагнера, это незаконный элемент даже в самой России.
И Белинкет россияне засудили раньше за то, что по моему она в 2015м сказала, что группа Вагнер существует.
Тогда как Россия это отрицала.
Так что в будущем любой солдат Вагнера будет отвечать, солдат от Минобороны, который не делал военные преступления - нет..
[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 21:16]
111:
Нельзя недооценивать армию оккупантов, они сильны
Нельзя недооценивать армию оккупантов, они сильны
Кстати ЧВК Вагнера, это незаконный элемент даже в самой России.
И Белинкет россияне засудили раньше за то, что по моему она в 2015м сказала, что группа Вагнер существует.
Тогда как Россия это отрицала.
Так что в будущем любой солдат Вагнера будет отвечать, солдат от Минобороны, который не делал военные преступления - нет..
[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 21:16]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 21:14
Хех..
Истерики на миллион, а прикупа на копейку..
То есть на один удаленный коммент..
Истерики на миллион, а прикупа на копейку..
То есть на один удаленный коммент..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 21:16
И один коммент я в вопросах редакции перепутал, написал о мандаринах..
Вместо темы о магазинах..
Но это мое личное..
Результат - один..
Один стертый..
И как то полегчало?
Вместо темы о магазинах..
Но это мое личное..
Результат - один..
Один стертый..
И как то полегчало?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 21:36
Методом тыка, я просто щупаю ту красную черту, за которой идет цензура..
Неужели это так трудно так сказать усмотреть?
Ровно то же самое что и в теме про магазины..
И да, поэтому я лично сам сказал редакции, чтобы меня они сами поправляли..
Потому что порой не видишь эту черту, это как экономия или жадность например..
Да, это различить трудно, но учиться надо думаю..
И тему о магазинах открыл тоже, не понимая, где эта черта, между экономией и жадностью..
Да, меня можно и нужно поправлять, но зачем это делать с каким то мстительным остервенением?
Неужели это так трудно так сказать усмотреть?
Ровно то же самое что и в теме про магазины..
И да, поэтому я лично сам сказал редакции, чтобы меня они сами поправляли..
Потому что порой не видишь эту черту, это как экономия или жадность например..
Да, это различить трудно, но учиться надо думаю..
И тему о магазинах открыл тоже, не понимая, где эта черта, между экономией и жадностью..
Да, меня можно и нужно поправлять, но зачем это делать с каким то мстительным остервенением?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 22:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 00:30
Цитата:
Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко."Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.Коваленко уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, добавил собеседник агентства. "После этого мы ездили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. <…> Затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко.Как писала газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году.Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров за рубежом подтверждает факт прямого участия США и НАТО в конфликте на Украине. РИА Новости
Гога: Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко."Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.Коваленко уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, добавил собеседник агентства. "После этого мы ездили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. <…> Затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко.Как писала газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году.Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров за рубежом подтверждает факт прямого участия США и НАТО в конфликте на Украине. РИА Новости
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1166
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 11:16
Цитата:
А если бы работал канал по сдаче в плен (в Телеграмм есть Чат бот укр стороны) то можно было и не попадать на поле боя. В России ещё до получения повесток записывались на переход через границу в Телеграмм.
Эл-починно:
В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко
В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко
А если бы работал канал по сдаче в плен (в Телеграмм есть Чат бот укр стороны) то можно было и не попадать на поле боя. В России ещё до получения повесток записывались на переход через границу в Телеграмм.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 12:38
Ода самому себе..
О, сколько нам комментов чудных
Несёт в газете вечный дух,
И жалобы сынков тут трудных,
Что строчат, парадоксов друг.
И я как Бог изобретатель..
Комментов вечных всех искатель
В жизнь воплотив как созидатель
Открыл в НГ тут вечный круг..
О, сколько нам комментов чудных
Несёт в газете вечный дух,
И жалобы сынков тут трудных,
Что строчат, парадоксов друг.
И я как Бог изобретатель..
Комментов вечных всех искатель
В жизнь воплотив как созидатель
Открыл в НГ тут вечный круг..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.02.23 - 12:47
Цитата:
За мной кажется гоняются одни и те же люди, начиная с почти начала форума с 2007го..
И каждый год ровно одно и тоже, по 52 раза в год..
Прям какая то петля Времени..
Уже все кто мог, от них улетели, а я вот в ней остался..
111:
Открыл в НГ тут вечный круг..
Открыл в НГ тут вечный круг..
За мной кажется гоняются одни и те же люди, начиная с почти начала форума с 2007го..
И каждый год ровно одно и тоже, по 52 раза в год..
Прям какая то петля Времени..
Уже все кто мог, от них улетели, а я вот в ней остался..
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