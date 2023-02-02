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Гога: Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.

Цитата:Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко."Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.Коваленко уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, добавил собеседник агентства. "После этого мы ездили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. <…> Затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко.Как писала газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году.Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров за рубежом подтверждает факт прямого участия США и НАТО в конфликте на Украине. РИА Новости