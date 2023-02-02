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≡ «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о сельском хозяйстве Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46092
«В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о сельском хозяйстве Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 23:52
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Сегодня, 2 февраля, прошло расширенное заседании коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений. Завершая ее коротким докладом, аким области сравнил сегодняшние результаты отрасли с итогами 1997 года.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
244
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 02.02.23 - 23:52
#1
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Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
559
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 03.02.23 - 01:40
#2
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То есть 20 лет этого не было видно, сейчас вдруг увиделось ). И грех и смех.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
285
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 03.02.23 - 09:25
#3
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"У нас все еще значительна доля импорта. Своими молочными изделиями обеспечены на 75%,, колбасными - на 55%, сырами - на 16%. Подсадили людей на импорт, кормим чужих производителей и переработчиков." вот не понял... это крестьяне это сделали или все таки непродуманная политика государства? Помоему эта реплика не там прозвучала.... Не крестьянам это нужно говорить. Им по факту пофигу кто что ест. Им важно чтобы их продукция приобреталась и при этом они зарабатывали. Если будет выгодно делать молоко и колбасу - будут делать. Не будет выгодно не будут делать. И как раз задача государства сделать так чтобы было выгодно делать, а не привозить из-за 100 морей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22686
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 03.02.23 - 12:27
#4
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Ну в принципе говорит хорошо, сразу чувствуется, что он лучше всех на словах, ну кроме пока Кулагина..
Посмотрим как на деле..
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