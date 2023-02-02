Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...

Отправлено: - 09:25

"У нас все еще значительна доля импорта. Своими молочными изделиями обеспечены на 75%,, колбасными - на 55%, сырами - на 16%. Подсадили людей на импорт, кормим чужих производителей и переработчиков." вот не понял... это крестьяне это сделали или все таки непродуманная политика государства? Помоему эта реплика не там прозвучала.... Не крестьянам это нужно говорить. Им по факту пофигу кто что ест. Им важно чтобы их продукция приобреталась и при этом они зарабатывали. Если будет выгодно делать молоко и колбасу - будут делать. Не будет выгодно не будут делать. И как раз задача государства сделать так чтобы было выгодно делать, а не привозить из-за 100 морей.