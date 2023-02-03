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≡ Перерезал горло за извинения - Дело об убийстве в Докучаевке рассматривает суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46092
Перерезал горло за извинения - Дело об убийстве в Докучаевке рассматривает суд Костаная
Отправлено: 03.02.23 - 12:24
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По версии обвинения, преступление произошло «на почве плохих воспоминаний потерпевшего». До этого Танат Кожабеков был не раз судим за кражу скота и другие мелкие преступления.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8992
Re: Перерезал горло за извинения - Дело об убийстве в Докучаевке...
Отправлено: 03.02.23 - 12:24
#1
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Как говорит Полиграф Боярышников, никогда такого не было и вот опять!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15497
Re: Перерезал горло за извинения - Дело об убийстве в Докучаевке...
Отправлено: 03.02.23 - 12:40
#2
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Цитата:
yudjin:
Как говорит Полиграф Боярышников, никогда такого не было и вот опять!

Вы не понимаете! Это другое!(с)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19015
Re: Перерезал горло за извинения - Дело об убийстве в Докучаевке...
Отправлено: 03.02.23 - 12:47
#3
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заголовок слабенький-
перерезал горло, убийство.
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