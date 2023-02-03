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≡ Прокуратура не разрешила акимату Текели купить PlayStation 5
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46092
Прокуратура не разрешила акимату Текели купить PlayStation 5
Отправлено: 03.02.23 - 12:22
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Прокуратура Текели не разрешила акимату города купить игровую консоль PlayStation 5 в местный Дом культуры. Сообщается, что прокуроры оценили покупку как нерациональную трату бюджетных средств.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22686
Re: Прокуратура не разрешила акимату Текели купить PlayStation 5...
Отправлено: 03.02.23 - 12:22
#1
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Ну тогда купят Лексус 570й, только другие
Зачем ДК всякие игрушки..
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