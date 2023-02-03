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≡ В Костанае раздают квартиры с бесплатным электричеством. Почему застройщик должен оплачивать расходы жильцов?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46092
В Костанае раздают квартиры с бесплатным электричеством. Почему застройщик должен оплачивать расходы жильцов?
Отправлено: 03.02.23 - 12:19
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Жильцы домов в микрорайоне Кунай заселились в октябре 2022 года. Они пользуются электротехникой, при этом еще ни разу не оплатили услуги электроснабжения. Вместо них платит подрядчик - ТОО "Актобе-Саулет". И это нельзя назвать актом доброй воли.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22686
Re: В Костанае раздают квартиры с бесплатным электричеством....
Отправлено: 03.02.23 - 12:19
#1
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Во повезло..
Но менять Аэропорт даже на болоте, на место в степи, я бы наверно подумал еще..
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