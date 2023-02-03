Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Костанае раздают квартиры с бесплатным электричеством. Почему застройщик должен оплачивать расходы жильцов?
В Костанае раздают квартиры с бесплатным электричеством. Почему застройщик должен оплачивать расходы жильцов?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 86
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать