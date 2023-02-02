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≡ Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде Костаная опрашивают потерпевших
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46092
Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде Костаная опрашивают потерпевших
Отправлено: 02.02.23 - 11:12
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Допрос потерпевших по делу о ЧП в магазине "Оружейная палата" начался сегодня, 1 февраля, в суде № 2 Костаная. Первыми выступили родственники погибших продавцов и владелец расположенного по соседству жилого дома.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15497
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде...
Отправлено: 02.02.23 - 11:12
#1
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Цитата:
Подсудимый Сергей Бескровным даст показания последним. Пока известно, что свою вину он не признаёт.

Источник:


Он директор или где? Директор - на то и директор, что отвечает за всё что на предприятии происходит. Если произошел несчастный случай - значит недостаточные меры по предотвращению были приняты. Уже давно написаны все правила - что, как и где хранить, какие меры предусматривать. И директор это должен контролировать.

Цитата:
представитель одного из учредителей "Оружейной палаты" просил признать потерпевшим ТОО "Сатурн-2012" в лице его Вячеслава Кима,

Источник:

Не совсем понятна фраза и, соответственно, кто такой Вячеслав Ким.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде...
Отправлено: 02.02.23 - 12:09
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Не совсем понятна фраза и, соответственно, кто такой Вячеслав Ким.

Слово "его" здесь лишнее. Ким - один из учредителей этого ТОО.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
559
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде...
Отправлено: 03.02.23 - 01:51
#3
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По человечески- виноват, значит отвечай. И я считаю это правильно, по людски. Другое дело что сидеть не хочется, оно и понятно, на пару дней за решеткой в темнице пробыть нужно.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1450
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде...
Отправлено: 03.02.23 - 10:46
#4
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он не Вахтанг а Вартан, исправьте
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1573
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде...
Отправлено: 03.02.23 - 11:50
#5
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Цитата:
лимон:
исправьте

Исправил. Спасибо
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