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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47931 Подсудимый Сергей Бескровным даст показания последним. Пока известно, что свою вину он не признаёт.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47931 представитель одного из учредителей "Оружейной палаты" просил признать потерпевшим ТОО "Сатурн-2012" в лице его Вячеслава Кима,Источник:

Цитата:Он директор или где? Директор - на то и директор, что отвечает за всё что на предприятии происходит. Если произошел несчастный случай - значит недостаточные меры по предотвращению были приняты. Уже давно написаны все правила - что, как и где хранить, какие меры предусматривать. И директор это должен контролировать.Цитата:Не совсем понятна фраза и, соответственно, кто такой Вячеслав Ким.