Тимур Гафуров: alex_60: так вам же дали тут ссылку, а вы удалили Поэтому и прошу присылать ссылки мне лично. Потому что было бы странно удалить пост с нарушением и оставить цитирование этого поста.
два поста удалили. а тут откорректировали,не странно ли ?
Цитата:
Тимур Гафуров: alex_60: так там это вовсю обсуждают, Откорректировал.
с цитированием одного и того же поста и как это понимать? почему те два не откорректировали? дали информацию о нарушении и еще виноватыми остались.
и еще вопрос. Цитата:
Тимур Гафуров: Цитата: Гога: Прямой призыв к убийствам . Нашел комментарий. Нарушение пункта 2.2.1. Призывы к насилию Удалил.
что, за призывы к убийствам и насилию , причем неоднократные(тут просто пальцем ткнули в один пост для примера), "комментарий удален модератором " и все? и если не трудно, скажите номер поста который вы удалили. что то не видно.
Гога: Вот только интересно на основании какого пункта соглашения удалили ?
Ну вот, например, есть такой пункт 2.2.20. Публичные жалобы на других участников Форума. Если применять его, то половину этой ветки можно почистить. А удалил ваш комментарий как раз из-за цитирования текста, который вы считаете нарушением. С чем я и согласился. Но оставлять ваше цитирование нельзя по той же причине - в нем содержится нарушение. Поэтому и просим - жалуйтесь в личку.
Комментарий был под номером 11015. Администрация может закрыть комментарий для других пользователей, либо может полностью удалить его. В данном случае я его удалил полностью. Разницы для тех, кто читает ветку, никакой нет. Разницы в подсчете количества нарушений тоже нет.
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