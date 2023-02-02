Отправлено: - 22:50

Тимур Гафуров:

alex_60: так вам же дали тут ссылку, а вы удалили Поэтому и прошу присылать ссылки мне лично. Потому что было бы странно удалить пост с нарушением и оставить цитирование этого поста.

Тимур Гафуров:

alex_60: так там это вовсю обсуждают, Откорректировал.

Тимур Гафуров:

Цитата: Гога: Прямой призыв к убийствам .

Нашел комментарий. Нарушение пункта 2.2.1.

Призывы к насилию Удалил.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2023 - 08:56]

Цитата:два поста удалили.а тут откорректировали,не странно ли ?Цитата:с цитированием одного и того же постаи как это понимать?почему те два не откорректировали?дали информацию о нарушении и еще виноватыми остались.и еще вопрос.Цитата:что, за призывы к убийствам и насилию ,причем неоднократные(тут просто пальцемткнули в один пост для примера),"комментарий удален модератором " и все?и если не трудно, скажите номер поста который вы удалили.что то не видно.