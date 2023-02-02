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Очень своевременно, товарищ, ставит вопрос в данной, не побоюсь этого слова, ветке форума!Пора, понимаетели, дать коленом под зад, наживающихся на ло... обычных покупателях.Каждый из них обязан знать, насколько его накололи в этот раз, в сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Это-порядок! А беспорядка и так хватает везде вокруг.Хочу озвучить просьбу.Множество питейных заведений вокрук, продающих, например, пЫво.Но ведь не каждый знает, ихний процент жадности!Ходатайствую об освящении этого вопроса в поессе, в свете просвящения, насколько эти заведения наживаются на алкоголизме форумчан!