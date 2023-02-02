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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:50
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:52
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:55
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:02
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:05
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:17
Цитата:
Что ты ерундой маешься, заняться больше нечем?
THERMOMIX TM31 - Instructions
› sites › filesPDF Погрешность весов составляет +/–30 г при взвешивании до 2 кг.
Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5%
111:
У меня не работает Термомикс! Везде получается недовес!
У меня не работает Термомикс! Везде получается недовес!
Что ты ерундой маешься, заняться больше нечем?
THERMOMIX TM31 - Instructions
Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5%
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:25
Цитата:
Погрешность плюс минус, так ведь?
Эл-починно:
Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5
Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5
Погрешность плюс минус, так ведь?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:26
А почему только в минус?
И на сколько мне объясняли, вроде у ТМ -6 точность до одного грамма!
Какой там может быть плюс минус?
[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 20:27]
И на сколько мне объясняли, вроде у ТМ -6 точность до одного грамма!
Какой там может быть плюс минус?
[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 20:27]
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:42
Цитата:
Да +/-, вот и посчитай, если твой термомикс имеет погрешность -20 грамм (допустим), а весы в магазине + 0,5% (предположим) - то с двух килограмм - 2000 грамм твои весы могут 1980 грамм показывать, а в магазине 2100. Разница 120 грамм. Теоретически очень даже возможна.
111:
Погрешность плюс минус, так ведь?
Погрешность плюс минус, так ведь?
Да +/-, вот и посчитай, если твой термомикс имеет погрешность -20 грамм (допустим), а весы в магазине + 0,5% (предположим) - то с двух килограмм - 2000 грамм твои весы могут 1980 грамм показывать, а в магазине 2100. Разница 120 грамм. Теоретически очень даже возможна.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:51
Цитата:
Это немного другое, если хочешь проверить погрешность, эталон нужен. Гирьки есть в охотничьем магазине.
111:
у ТМ -6 точность до одного грамма!
у ТМ -6 точность до одного грамма!
Это немного другое, если хочешь проверить погрешность, эталон нужен. Гирьки есть в охотничьем магазине.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 21:01
Цитата:
Но почему только в минус?
Эл-починно:
Разница 120 грамм
Разница 120 грамм
Но почему только в минус?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 21:14
Цитата:
Ну это у тебя в минус, а в магазине в плюс.
Наверное просто потамушта.
Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе, а потом на весах в магазине. Вот и будет тебе счастье.
111:
Но почему только в минус?
Но почему только в минус?
Ну это у тебя в минус, а в магазине в плюс.
Наверное просто потамушта.
Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе, а потом на весах в магазине. Вот и будет тебе счастье.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 21:42
Цитата:
Какой?
Очередную китайскую подделку?
Эл-починно:
Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе
Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе
Какой?
Очередную китайскую подделку?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 23:33
Цитата:
Да что хочешь возьми и взвесь. Мне до одного места твои граммы. Интереснее намного было бы узнать сколько бензина или солярки действительно попадают в баки владельцев авто и сколько там переплачивается. А не эта мелочь. Давай начинай расследование.
111:
Очередную китайскую подделку?
Очередную китайскую подделку?
Да что хочешь возьми и взвесь. Мне до одного места твои граммы. Интереснее намного было бы узнать сколько бензина или солярки действительно попадают в баки владельцев авто и сколько там переплачивается. А не эта мелочь. Давай начинай расследование.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 242
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 00:35
Очень своевременно, товарищ, ставит вопрос в данной, не побоюсь этого слова, ветке форума!
Пора, понимаетели, дать коленом под зад, наживающихся на ло... обычных покупателях.
Каждый из них обязан знать, насколько его накололи в этот раз, в сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это-порядок! А беспорядка и так хватает везде вокруг.
Хочу озвучить просьбу.
Множество питейных заведений вокрук, продающих, например, пЫво.
Но ведь не каждый знает, ихний процент жадности!
Ходатайствую об освящении этого вопроса в поессе, в свете просвящения, насколько эти заведения наживаются на алкоголизме форумчан!
Пора, понимаетели, дать коленом под зад, наживающихся на ло... обычных покупателях.
Каждый из них обязан знать, насколько его накололи в этот раз, в сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это-порядок! А беспорядка и так хватает везде вокруг.
Хочу озвучить просьбу.
Множество питейных заведений вокрук, продающих, например, пЫво.
Но ведь не каждый знает, ихний процент жадности!
Ходатайствую об освящении этого вопроса в поессе, в свете просвящения, насколько эти заведения наживаются на алкоголизме форумчан!
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