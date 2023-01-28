Отправлено: - 22:16

saba:

С Пугачёвым круто поступил

ACROS:

Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые

ACROS:

Шевченко- вы хотели сказать ??

Цитата:С радикалами всегда боролись круто.Что не так?Почему!? Это отдельный вопрос.)Цитата:Я за вас рад.Но к чему это сказано?)Цитата:И ево, тоже!)