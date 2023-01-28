Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Куратор темы: Филипп Филиппович
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:05
Цитата:
Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал, С Пугачёвым круто поступил
Филипп Филиппович:
Суворов
Суворов
Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал, С Пугачёвым круто поступил
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:08
Цитата:
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" ( профтехобразование)в Караганде весной 1980 года на тартане выбежал из 10.6 ( был подставником за ГПТУ). Кстати: - КМС - не звание, а разряд - его нужно было подтверждать несколько раз, что бы получить звание - мастера спорта СССР; потом бросил - учёба пересилила спорт.
Kairat stayer:
Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов,
Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов,
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" ( профтехобразование)в Караганде весной 1980 года на тартане выбежал из 10.6 ( был подставником за ГПТУ). Кстати: - КМС - не звание, а разряд - его нужно было подтверждать несколько раз, что бы получить звание - мастера спорта СССР; потом бросил - учёба пересилила спорт.
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:12
Цитата:
Шевченко- вы хотели сказать ??
saba:
читать Тараса Бульбу
читать Тараса Бульбу
Шевченко- вы хотели сказать ??
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:16
Цитата:
С радикалами всегда боролись круто.
Что не так?
Почему!? Это отдельный вопрос.)
Цитата:
Я за вас рад.
Но к чему это сказано?)
Цитата:
И ево, тоже!)
saba:
С Пугачёвым круто поступил
С Пугачёвым круто поступил
С радикалами всегда боролись круто.
Что не так?
Почему!? Это отдельный вопрос.)
Цитата:
ACROS:
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые
Я за вас рад.
Но к чему это сказано?)
Цитата:
ACROS:
Шевченко- вы хотели сказать ??
Шевченко- вы хотели сказать ??
И ево, тоже!)
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:21
Цитата:
Армия всегда обязана быть патриотичной, исполнительной и победоносно
бить врага, на которого ей укажут.
Иначе, это не армия, а сброд.
Другое дело, что указывать ей, должно строго определённым людям.)
[Исправлено: Филипп Филиппович, 28.01.2023 - 22:22]
saba:
Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал
Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал
Армия всегда обязана быть патриотичной, исполнительной и победоносно
бить врага, на которого ей укажут.
Иначе, это не армия, а сброд.
Другое дело, что указывать ей, должно строго определённым людям.)
[Исправлено: Филипп Филиппович, 28.01.2023 - 22:22]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3788
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:22
Цитата:
Понял вас, я в 17 летнем возрасте, после года тренировок, был третьим на всесоюзной спартакиаде ЦС "Трудовые резервы", в г.Ставрополь, в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут. 39 секунд. Затем армия, работа. 800 метров из 1 мин.54 сек. бежал. Полумарафон 1 час.08 мин. 55 сек. Последние результаты сейчас норматив КМС. Есть желание по ветеранам выступать, ребенок закончит учёбу начну тренироваться.
В школе не тренировался, учился на казахском языке, после обеда, когда все тренеровки проводили.
ACROS:
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" (
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" (
Понял вас, я в 17 летнем возрасте, после года тренировок, был третьим на всесоюзной спартакиаде ЦС "Трудовые резервы", в г.Ставрополь, в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут. 39 секунд. Затем армия, работа. 800 метров из 1 мин.54 сек. бежал. Полумарафон 1 час.08 мин. 55 сек. Последние результаты сейчас норматив КМС. Есть желание по ветеранам выступать, ребенок закончит учёбу начну тренироваться.
В школе не тренировался, учился на казахском языке, после обеда, когда все тренеровки проводили.
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 29.01.23 - 09:22
Цитата:
Стайер - не зря же он такой псевдоним добавил к имени, всё думал почему - оказывается бывший спортсмен, именно спортсмен- потому что выполнил разряд КМС, физкультурники - это те кто имеют 1,2,3 разряды; вот думаю: - может мне добавить- АКРОС-спринтер?
Филипп Филиппович:
к чему это сказано?
к чему это сказано?
Стайер - не зря же он такой псевдоним добавил к имени, всё думал почему - оказывается бывший спортсмен, именно спортсмен- потому что выполнил разряд КМС, физкультурники - это те кто имеют 1,2,3 разряды; вот думаю: - может мне добавить- АКРОС-спринтер?
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 29.01.23 - 09:24
Цитата:
Читать Тараса Бульбу - наверное это как то не точно, не совсем правильно; читать А. Шевченко = это правильно, я так думаю.
Бульба - персонаж, герой повести. Шевченко - автор.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2023 - 09:25]
Филипп Филиппович:
И ево
И ево
Читать Тараса Бульбу - наверное это как то не точно, не совсем правильно; читать А. Шевченко = это правильно, я так думаю.
Бульба - персонаж, герой повести. Шевченко - автор.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2023 - 09:25]
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 30.01.23 - 10:41
Цитата:
А разве повесть не так называется? Ну правильно наверное тогда сказать. читать повесть"Тарас Бульба"
ACROS:
Читать Тараса Бульбу
Читать Тараса Бульбу
А разве повесть не так называется? Ну правильно наверное тогда сказать. читать повесть"Тарас Бульба"
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 30.01.23 - 10:42
Вот что то не помню, А.Шевченко это кто? Их просто очень много.
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 30.01.23 - 10:46
Цитата:
Что бы мне вспомнить, к стыду и позору моему похвастать нечем, хотя занимался, но видимо бесталанный.
Kairat stayer:
бежал.
бежал.
Что бы мне вспомнить, к стыду и позору моему похвастать нечем, хотя занимался, но видимо бесталанный.
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 02.02.23 - 23:45
Украина заявила о сворачивании демократии в Грузии.
О так вот!
Цитата:
То есть по логике Украины, одной жизнью играть нельзя, но жизнями украинцев, ещё как можно! А также, нужно и должно!)
О так вот!
Цитата:
В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Не играйте с жизнью человека ради политической мести
То есть по логике Украины, одной жизнью играть нельзя, но жизнями украинцев, ещё как можно! А также, нужно и должно!)
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 02.02.23 - 23:54
Цитата:
Не каждый может смотреть в завтрашний день! (с)
Хотя они братья - друг друга стоят
Филипп Филиппович:
То есть по логике Украины, одной жизнью играть нельзя, но жизнями украинцев, ещё как можно! А также, нужно и должно!)
То есть по логике Украины, одной жизнью играть нельзя, но жизнями украинцев, ещё как можно! А также, нужно и должно!)
Не каждый может смотреть в завтрашний день! (с)
Хотя они братья - друг друга стоят
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 03.02.23 - 00:01
Не понимаю, что происходит с алматинцами?)
В Алматы пассажир онанировал в автобусе В Алматы таксист мастурбировал при пассажирке
Или это уже теперь нормально?)
Или это уже теперь нормально?)
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 03.02.23 - 00:10
Цитата:
//Очевидно, что решиться на такое безобразие извращенца подвиг пустой автобус.//
В Костанае такое видимо не возможно. Там автобусы пустыми не ездят. Не выгодно однако.
Филипп Филиппович:
В Алматы пассажир онанировал в автобусе
В Алматы пассажир онанировал в автобусе
//Очевидно, что решиться на такое безобразие извращенца подвиг пустой автобус.//
В Костанае такое видимо не возможно. Там автобусы пустыми не ездят. Не выгодно однако.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать