Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 21:07

Мне кажется, что кому то тут скушно с дракошей, второй день тут сидит, но думает обо мне и жалуется, ровно два дня..

Когда не заходил сюда, не жаловался..