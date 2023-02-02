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≡ «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о сельском хозяйстве Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46088
«В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о сельском хозяйстве Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 23:52
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Сегодня, 2 февраля, прошло расширенное заседании коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений. Завершая ее коротким докладом, аким области сравнил сегодняшние результаты отрасли с итогами 1997 года.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
244
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 02.02.23 - 23:52
#1
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Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: «В лучшем случае стоим на месте» - Кумар Аксакалов о...
Отправлено: 03.02.23 - 01:40
#2
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То есть 20 лет этого не было видно, сейчас вдруг увиделось ). И грех и смех.
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