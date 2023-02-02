Отправлено: - 21:14

111:

Но почему только в минус?

Цитата:Ну это у тебя в минус, а в магазине в плюс.Наверное просто потамушта.Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе, а потом на весах в магазине. Вот и будет тебе счастье.