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≡ Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона 5-го этажа в Аркалыке, получил квартиру
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46088
Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона 5-го этажа в Аркалыке, получил квартиру
Отправлено: 02.02.23 - 17:55
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Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил ключи от служебного жилья, которые ему вручил акима Аркалыка Амирхан Асанов. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
271
Re: Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона...
Отправлено: 02.02.23 - 17:55
#1
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приятно читать хорошие новости о полиции. Алмат молодец !!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22679
Re: Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона...
Отправлено: 02.02.23 - 23:17
#2
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В Аркалыке можно давать хоть по три квартиры..
Город вымер..
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