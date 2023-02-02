Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 21:36

Методом тыка, я просто щупаю ту красную черту, за которой идет цензура..

Неужели это так трудно так сказать усмотреть?

Ровно то же самое что и в теме про магазины..

И да, поэтому я лично сам сказал редакции, чтобы меня они сами поправляли..

Потому что порой не видишь эту черту, это как экономия или жадность например..

Да, это различить трудно, но учиться надо думаю..

И тему о магазинах открыл тоже, не понимая, где эта черта, между экономией и жадностью..

Да, меня можно и нужно поправлять, но зачем это делать с каким то мстительным остервенением?