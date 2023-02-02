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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 3 из 3«123
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:50
#31
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Перевешиваю



Хм..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:52
#32
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Апельсиногранат..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 19:55
#33
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Должно 724 грамма, но..
Вот так вот..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:02
#34
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Мандарины по моему, на маленьком фото загрузки не рассмотрел

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:05
#35
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2 кг 136 грамм.
Проверяем..



У меня не работает Термомикс!
Везде получается недовес!
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1437
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:17
#36
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Цитата:
111:
У меня не работает Термомикс! Везде получается недовес!

Что ты ерундой маешься, заняться больше нечем? :lol:

THERMOMIX TM31 - Instructions › sites › filesPDF Погрешность весов составляет +/–30 г при взвешивании до 2 кг.

Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5% :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:25
#37
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Цитата:
Эл-починно:
Весы в магазине, тоже имеют свою погрешность в 0,3-0,5

Погрешность плюс минус, так ведь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:26
#38
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А почему только в минус?
И на сколько мне объясняли, вроде у ТМ -6 точность до одного грамма!
Какой там может быть плюс минус?

[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 20:27]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1437
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:42
#39
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Цитата:
111:
Погрешность плюс минус, так ведь?

Да +/-, вот и посчитай, если твой термомикс имеет погрешность -20 грамм (допустим), а весы в магазине + 0,5% (предположим) - то с двух килограмм - 2000 грамм твои весы могут 1980 грамм показывать, а в магазине 2100. Разница 120 грамм. ;-) Теоретически очень даже возможна. :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1437
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 20:51
#40
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Цитата:
111:
у ТМ -6 точность до одного грамма!

Это немного другое, если хочешь проверить погрешность, эталон нужен. Гирьки есть в охотничьем магазине. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 21:01
#41
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Цитата:
Эл-починно:
Разница 120 грамм

Но почему только в минус?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1437
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 02.02.23 - 21:14
#42
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Цитата:
111:
Но почему только в минус?

Ну это у тебя в минус, а в магазине в плюс.:-)
Наверное просто потамушта. :lol:
Ну возьми какой ни будь предмет, взвесь его на своём термомиксе, а потом на весах в магазине. Вот и будет тебе счастье.
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