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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19011
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 19:21
#5121
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 19:31
#5122
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22672
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 19:33
#5123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут тоже спутал, это потому что хотел ответить, что у нас в Казахстане не нужно навязывать свою цензуру из России.
У нас пока тут еще есть мнение, которое можно высказывать по отношению к тем или иным оккупантам.
И да, европейская конвенция считает оккупантов преступниками, если они ведут нечестно ведение войны, как например бомбежка инфраструктур мирных городов с тем, чтобы народ страдал.
О большем говорить не буду.
Но то, что было и сегодня в Краматорске, это по конвенции есть военное преступление..
И об этом надо говорить и не молчать.
Чтоб не повторилось с нами..
И не надо виноватых выискивать среди тех, кто осуждает эту бойню, боясь сказать это тем, кто ее начал..

[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 20:41]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 20:55
#5124
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Цитата:

alex_60: не арендовал ли unian. net (или подобный) у вас ветку Всякая всячина?

Нет
Цитата:
alex_60:
русофобия в виде фото -пропаганда нацизма в виде фото Гитлера и свастик -фейковые новости -пропаганда убийств российских военных. и т. д

Подтверждение со ссылками присылайте пожалуйста. Отвечу по каждому комментарию.
Цитата:

alex_60: которое как минимум полсуток находится без модерации?

Ночью модерации на сайте нет.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 20:56
#5125
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Цитата:
Victor Yang:
А вот призывы к убийству кого бы то ни было - это уже нехорошо

Пожалуйста, активную ссылку на такой призыв пришлите.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 21:00
#5126
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Цитата:
Гога:
Прямой призыв к убийствам .

Нашел комментарий. Нарушение пункта 2.2.1. Призывы к насилию
Удалил.
Прошу присылать активные ссылки - реакция будет быстрее.
И жаловаться лучше в личку. В общей ветке жалобы с цитированием комментариев, которые вы считаете нарушением, тоже приходится удалять.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19011
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 21:16
#5127
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Подтверждение со ссылками присылайте пожалуйста. Отвечу по каждому комментарию.


так вам же дали тут ссылку, а вы удалили
ее, это можете прокомментировать?
ссылка от Гога 5119 мой комментврий к ней 5121,
что не так?
просите ссылку, и трете ее?
как до вас тогда вообще достучаться то?
и ответа я от вас на свои вопросы не получил, отписка в духе самого плохого акимата.

[Исправлено: alex_60, 02.02.2023 - 21:19]
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