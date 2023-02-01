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≡ Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46087
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
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Видео задержания прислал "НГ" очевидец. Сегодня в ДП сообщили, что 31 января, в 17.30, при патрулировании сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, которые распивали спиртные напитки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
#1
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После баньки попали так хорошо..
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1089
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:12
#2
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В Америке таким маргиналам зелёнкой пометили бы лоб. Тем более за оказание сопротивления сотрудникам полиции.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1089
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:17
#3
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Цитата:
111:
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют.


В бане и на улице наверное есть разница? И когда нарушители состоящие на учете, как лица, злоупотребляющее спиртными напитками ходили в баню?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5837
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:18
#4
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Доблестные работники правоохранительных органов в основе своем ведут себя агрессивно, я не говорю без оснований, потому что на своей шкуре испытал прелести общения с ними. Хорошо хоть водителям разрешили оставаться за рулём, пока сотрудник сам не подойдёт. В остальном когда можно было бы обойтись устным предупреждением, полисмены сами провоцируют скандал который редко не обходится без драки, начинают угрожать протоколом и арестом, хотя в большинстве своем населения законопослушны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 13:23
#5
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Хотя..
Почему то мне кажется что полицейские поступили правильно..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
197
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 23:26
#6
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.....опять и снова Рудный отличился,цементный завод,колесо,трубы,убийства и кражи которые часто происходят,окатыш плохо реализуется.Такой своего рода переферийный Чикаго.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1699
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 16:15
#7
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.

[Исправлено: КГСПС, 02.02.2023 - 16:16]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1699
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 16:20
#8
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Хотел подробное видео скинуть, но что-то пошло не так. В общем, полицаи неуравновешенные, озлобленные неадекваты, ведут себя, как отморозки на деревенской дискотеке.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15496
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 02.02.23 - 17:02
#9
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Цитата:
КГСПС:
В общем, полицаи неуравновешенные, озлобленные неадекваты, ведут себя, как отморозки на деревенской дискотеке.

Ну да, ну да, а эти двое белые и пушистые, о литературе разговаривали по дороге за пряжей к вязанию, а тут подошли злобные полицейские и стали докапываться.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1699
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:08
#10
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Цитата:
Victor Yang:

Докапываться это одно, а пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге, а потом городить, что полицейский составлял протокол, а задержаный его вдруг ударил, совсем другое.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15496
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:46
#11
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Цитата:
КГСПС:
пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге,

Если это так - проявите гражданскую позицию и выложите видео. Пусть достанется по заслугам, хоть и предыстория также важна. И пусть суд разбирается. Хотя, скорее всего, если так и было, если глубоко копнуть, сядут все участники. Но одни не имеют претензий ради мнимой лояльности других.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15496
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:55
#12
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В сообщении
Недостоверная информация. На такую информацию нужно иметь, как минимум, хоть какую-то ссылку.
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