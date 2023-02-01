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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 20:15
#5111
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Цитата:
Добринцофф:
Вопрос редакции ,на сайте откровенная рекламма магазина и товара.

А что, о магазинах надо писать только плохое?
И где там реклама?
Такая же реклама в теме про лук практически в каждом комментарии и даже в теме



Но почему то там все прошло.
Реклама, это когда за это получают деньги думаю.
А у меня как и в статье, тема про множество магазинов, как о недовесе и плохом качестве, но и надо же брать и другую точку зрения, видеть в том числе так же что то и хорошее, в тех же магазинах.

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 20:44]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 21:08
#5112
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Цитата:
Добринцофф:
Пользователь 111 нарушил сразу два пункта 2.1.8 и 2.2.4

2.1.8. Нацелены на завуалированную рекламу/антирекламу товаров или услуг.

Обзор цен сам по себе рекламой не является. Но будем внимательнее смотреть на эту ветку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 21:10
#5113
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Обзор цен сам по себе рекламой не является. Но будем внимательнее смотреть на эту ветку.

Да, прошу меня немного как то в этом проинструктировать по ходу, там же в той ветке, что можно и что нельзя.
Мне вот тоже не хочется, чтобы какой нибудь супермаркет меня засудил по полной.
Зараннее спасибо.
Тема то злободневная..
И если что, закрою ветку и глазом не моргну, закон есть закон.

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 21:12]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 21:48
#5114
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Цитата:
111:
Да, прошу меня немного как то в этом проинструктировать по ходу, там же в той ветке, что можно и что нельзя.

Вы правы - иск в суд вполне вероятен. Выиграет истец или нет - это вопрос, поскольку вы приводите доказательства. Но попытаться кто-нибудь может.
У нас уже были подобные ветки о качестве товаров и услуг. Исков по ним я не припомню.
Продолжать или нет - решать вам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 21:57
#5115
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Продолжать или нет - решать вам.

Спасибо.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19009
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 17:32
#5116
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вопрос Главному редактору
не арендовал ли unian. net
(или подобный)
у вас ветку Всякая всячина?
основание для вопроса
-русофобия в виде фото
-пропаганда нацизма в виде фото
Гитлера и свастик
-фейковые новости
-пропаганда убийств российских военных.
и т. д
если нет, скажите кто спонсор этой ветки, и почему она возникла у вас.
и почему до сих пор не закрыта с таким содержимым?
которое как минимум полсуток находится без модерации?
а даже когда оона есть,
она" ничего не видит".
там уже штат уже есть,
их местных.
ролики с ютуба, что там, уже
забыли проверять что там.
фото без ссылок с комментариями
опредкленной направленности.
доколе?

[Исправлено: alex_60, 02.02.2023 - 18:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 17:52
#5117
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Цитата:
alex_60:
основание для вопроса -русофобия в виде фото -пропаганда нацизма в виде фото

Это всё зыбко. А вот призывы к убийству кого бы то ни было - это уже нехорошо. Но я знаю что ответит главвред. "Это его мнение". И до каких пор можно будет иметь "мнение"? Сначала призывает уничтожать оккупантов, потом - потенциальных оккупантов? Потом - призывы помогать в последнем, не ограничиваясь территорией боевых действий? Ну и эта радость по поводу убийства кого бы то ни было, вообще непонятна.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19009
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.23 - 17:59
#5118
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Цитата:
Victor Yang:
эта радость по поводу убийства кого бы то ни было, вообще непонятна.


Главному редактору видать понятно.а иначе как понять?
поэтому я вчера вопрос и задал.

[Исправлено: alex_60, 02.02.2023 - 18:01]
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