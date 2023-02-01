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Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46087
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
Видео задержания прислал "НГ" очевидец. Сегодня в ДП сообщили, что 31 января, в 17.30, при патрулировании сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, которые распивали спиртные напитки.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22646
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
После баньки попали так хорошо..
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют..
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют..
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:12
В Америке таким маргиналам зелёнкой пометили бы лоб. Тем более за оказание сопротивления сотрудникам полиции.
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:17
Цитата:
В бане и на улице наверное есть разница? И когда нарушители состоящие на учете, как лица, злоупотребляющее спиртными напитками ходили в баню?
111:
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют.
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют.
В бане и на улице наверное есть разница? И когда нарушители состоящие на учете, как лица, злоупотребляющее спиртными напитками ходили в баню?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5837
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:18
Доблестные работники правоохранительных органов в основе своем ведут себя агрессивно, я не говорю без оснований, потому что на своей шкуре испытал прелести общения с ними. Хорошо хоть водителям разрешили оставаться за рулём, пока сотрудник сам не подойдёт. В остальном когда можно было бы обойтись устным предупреждением, полисмены сами провоцируют скандал который редко не обходится без драки, начинают угрожать протоколом и арестом, хотя в большинстве своем населения законопослушны.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22646
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 13:23
Хотя..
Почему то мне кажется что полицейские поступили правильно..
Почему то мне кажется что полицейские поступили правильно..
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 197
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 23:26
.....опять и снова Рудный отличился,цементный завод,колесо,трубы,убийства и кражи которые часто происходят,окатыш плохо реализуется.Такой своего рода переферийный Чикаго.
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 16:15
.
[Исправлено: КГСПС, 02.02.2023 - 16:16]
[Исправлено: КГСПС, 02.02.2023 - 16:16]
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 16:20
Хотел подробное видео скинуть, но что-то пошло не так. В общем, полицаи неуравновешенные, озлобленные неадекваты, ведут себя, как отморозки на деревенской дискотеке.
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 02.02.23 - 17:02
Цитата:
Ну да, ну да, а эти двое белые и пушистые, о литературе разговаривали по дороге за пряжей к вязанию, а тут подошли злобные полицейские и стали докапываться.
КГСПС:
В общем, полицаи неуравновешенные, озлобленные неадекваты, ведут себя, как отморозки на деревенской дискотеке.
В общем, полицаи неуравновешенные, озлобленные неадекваты, ведут себя, как отморозки на деревенской дискотеке.
Ну да, ну да, а эти двое белые и пушистые, о литературе разговаривали по дороге за пряжей к вязанию, а тут подошли злобные полицейские и стали докапываться.
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:08
Цитата:
Докапываться это одно, а пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге, а потом городить, что полицейский составлял протокол, а задержаный его вдруг ударил, совсем другое.
Victor Yang:
Докапываться это одно, а пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге, а потом городить, что полицейский составлял протокол, а задержаный его вдруг ударил, совсем другое.
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:46
Цитата:
Если это так - проявите гражданскую позицию и выложите видео. Пусть достанется по заслугам, хоть и предыстория также важна. И пусть суд разбирается. Хотя, скорее всего, если так и было, если глубоко копнуть, сядут все участники. Но одни не имеют претензий ради мнимой лояльности других.
КГСПС:
пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге,
пинать лежачего и бить в лицо, как на ринге,
Если это так - проявите гражданскую позицию и выложите видео. Пусть достанется по заслугам, хоть и предыстория также важна. И пусть суд разбирается. Хотя, скорее всего, если так и было, если глубоко копнуть, сядут все участники. Но одни не имеют претензий ради мнимой лояльности других.
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 02.02.23 - 17:55
В сообщении
Недостоверная информация. На такую информацию нужно иметь, как минимум, хоть какую-то ссылку.
Недостоверная информация. На такую информацию нужно иметь, как минимум, хоть какую-то ссылку.
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