Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Это приятно, но мало. По прежнему мы видим что уничтожение живой силы противника идет пока недостаточно. 500 тысяч попробуй ликвидировать быстро.. Потому приходится очень медленно убивать оккупантов, всего по 500-600 в сутки.. Это только 15 тысяч в месяц..
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам, в результате противник потерял более 100 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Что я пишу? Да, они сражаются за Родину. Но тупо воевать как в первую мировую или во вторую, уже никто не станет в здравом уме. Живые, после обмена, они принесут гораздо больше пользы.. Оккупанты тоже сдаются и их офицеры. Ниче страшного, подлечат, обменяют, опять пойдут. Тем боле есть плеене со стороны оккупантов дважды.. Ты живешь прошлым что ли и не знаешь как ведутся современные? Жизнь это жизнь. А после смерти ты точно никому не нужен и тебе не нужно ничто.. И у всех есть семьи, дети, ради них в конце концов, а не ради бункерного, надо жить..
111: Это приятно, но мало. По прежнему мы видим что уничтожение живой силы противника идет пока недостаточно. 500 тысяч попробуй ликвидировать быстро.. Потому приходится очень медленно убивать оккупантов, всего по 500-600 в сутки.. Это только 15 тысяч в месяц..
Россияне наступают, хотят к годовщине СВО к 24 февраля текущего года выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать результаты. Наступают в направлениях Бахмута, Лимана и Угледара. В аккурат в эти сроки запланировано обращение В.Путина к федеральному собранию. Эксперты отмечают, чтобы более крупномасштабное наступление провести недостаточно резервов, не хватает сил и средств. Мобилизация плановая проводится, типа всё идёт по плану.
Всеобщую мобилизацию не проводят, опасаются. Тем временем, пока народ за компом сидит и строчит комменты. А, так нужно из диванов, кресел удобных стать и ехать в Украину жизнью рисковать. Ну и уклонисты будут, также будут убегать из страны и.т.д. Пропаганда постоянно отмечает, что мол давно не проводили мобилизацию, говорят за мобилизацию 1941 года. При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны. В истории именуется Цусимским сражением, когда японцы практически полностью потопили русскую эскадру. Соответственно, после поражения Российская империя подписала мирный договор, уступив южную часть Сахалина, протекторат над Кореей и потеряли Южно-Маньчжурскую железную дорогу.
Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать