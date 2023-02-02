Отправлено: - 17:34

111:

Это приятно, но мало.

По прежнему мы видим что уничтожение живой силы противника идет пока недостаточно. 500 тысяч попробуй ликвидировать быстро..

Потому приходится очень медленно убивать оккупантов, всего по 500-600 в сутки..

Это только 15 тысяч в месяц..

[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2023 - 17:51]

Цитата:Россияне наступают, хотят к годовщине СВО к 24 февраля текущего года выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать результаты. Наступают в направлениях Бахмута, Лимана и Угледара. В аккурат в эти сроки запланировано обращение В.Путина к федеральному собранию. Эксперты отмечают, чтобы более крупномасштабное наступление провести недостаточно резервов, не хватает сил и средств. Мобилизация плановая проводится, типа всё идёт по плану.Всеобщую мобилизацию не проводят, опасаются. Тем временем, пока народ за компом сидит и строчит комменты. А, так нужно из диванов, кресел удобных стать и ехать в Украину жизнью рисковать. Ну и уклонисты будут, также будут убегать из страны и.т.д. Пропаганда постоянно отмечает, что мол давно не проводили мобилизацию, говорят за мобилизацию 1941 года. При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны. В истории именуется Цусимским сражением, когда японцы практически полностью потопили русскую эскадру. Соответственно, после поражения Российская империя подписала мирный договор, уступив южную часть Сахалина, протекторат над Кореей и потеряли Южно-Маньчжурскую железную дорогу.