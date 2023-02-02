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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:38
#11011
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Какая красавица..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:40
#11012
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Вот так она будет уничтожать еще больше живую силу врага и спрятанную технику..



Красота..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:43
#11013
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:44
#11014
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Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:48
#11015
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Цитата:
Гога:

Это приятно, но мало.
По прежнему мы видим что уничтожение живой силы противника идет пока недостаточно.
500 тысяч попробуй ликвидировать быстро..
Потому приходится очень медленно убивать оккупантов, всего по 500-600 в сутки..
Это только 15 тысяч в месяц..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:49
#11016
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Цитата:
Гога:
сдалась в плен через

Это война брат.
И русские и украинцы, хотят жить.
Жизнь это самое ценное..
Потом обменяют, и для обменного фонда хорошо..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:51
#11017
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Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам, в результате противник потерял более 100 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:53
#11018
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Цитата:
111:
в плен через 20 минут после начала своего первого боя

---Что ж ты самое главное не прочел в этой новости ??? :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:53
#11019
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Цитата:
Гога:
Об этом сообщает Минобороны РФ

Нельзя недооценивать армию оккупантов, они сильны







[Исправлено: 111, 02.02.2023 - 16:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 15:56
#11020
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Цитата:
Гога:
Что ж ты самое главное не прочел в этой новости ??

А что там главное?
Я уже озвучил, главное это Жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 16:00
#11021
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О, конь сегодня ляпнул, - Нам нужен мир.
И желательно весь..
Совсем как Гитлер..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 16:14
#11022
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Цитата:
111:

---Так ты постоянно пишешь тут, что они за родную землю воюют. А сдались через 20 минут . Своя рубашка ближе к телу .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7278
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 16:21
#11023
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2 часа назад, источник: © РИА НовостиДобровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО МЕЛИТОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Добровольцы из Турции начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции, сообщил корреспондент РИА Новости.«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — заявил один из турецких добровольцев с позывным Кузон.«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — добавил он, отвечая на вопрос, как он относится к конфликту в Сирии и на Украине в целом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 16:53
#11024
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Цитата:
Гога:
Так ты постоянно пишешь тут

Что я пишу?
Да, они сражаются за Родину.
Но тупо воевать как в первую мировую или во вторую, уже никто не станет в здравом уме.
Живые, после обмена, они принесут гораздо больше пользы..
Оккупанты тоже сдаются и их офицеры.
Ниче страшного, подлечат, обменяют, опять пойдут.
Тем боле есть плеене со стороны оккупантов дважды..
Ты живешь прошлым что ли и не знаешь как ведутся современные?
Жизнь это жизнь.
А после смерти ты точно никому не нужен и тебе не нужно ничто..
И у всех есть семьи, дети, ради них в конце концов, а не ради бункерного, надо жить..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 17:34
#11025
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Цитата:
111:
Это приятно, но мало.
По прежнему мы видим что уничтожение живой силы противника идет пока недостаточно. 500 тысяч попробуй ликвидировать быстро..
Потому приходится очень медленно убивать оккупантов, всего по 500-600 в сутки..
Это только 15 тысяч в месяц..


Россияне наступают, хотят к годовщине СВО к 24 февраля текущего года выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать результаты. Наступают в направлениях Бахмута, Лимана и Угледара. В аккурат в эти сроки запланировано обращение В.Путина к федеральному собранию. Эксперты отмечают, чтобы более крупномасштабное наступление провести недостаточно резервов, не хватает сил и средств. Мобилизация плановая проводится, типа всё идёт по плану.

Всеобщую мобилизацию не проводят, опасаются. Тем временем, пока народ за компом сидит и строчит комменты. А, так нужно из диванов, кресел удобных стать и ехать в Украину жизнью рисковать. Ну и уклонисты будут, также будут убегать из страны и.т.д. Пропаганда постоянно отмечает, что мол давно не проводили мобилизацию, говорят за мобилизацию 1941 года. При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны. В истории именуется Цусимским сражением, когда японцы практически полностью потопили русскую эскадру. Соответственно, после поражения Российская империя подписала мирный договор, уступив южную часть Сахалина, протекторат над Кореей и потеряли Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2023 - 17:51]
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