Отправлено: - 21:10

Тимур Гафуров:

Обзор цен сам по себе рекламой не является. Но будем внимательнее смотреть на эту ветку.

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 21:12]

Цитата:Да, прошу меня немного как то в этом проинструктировать по ходу, там же в той ветке, что можно и что нельзя.Мне вот тоже не хочется, чтобы какой нибудь супермаркет меня засудил по полной.Зараннее спасибо.Тема то злободневная..И если что, закрою ветку и глазом не моргну, закон есть закон.