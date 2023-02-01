Добринцофф: Вопрос редакции ,на сайте откровенная рекламма магазина и товара.
А что, о магазинах надо писать только плохое? И где там реклама? Такая же реклама в теме про лук практически в каждом комментарии и даже в теме
Но почему то там все прошло. Реклама, это когда за это получают деньги думаю. А у меня как и в статье, тема про множество магазинов, как о недовесе и плохом качестве, но и надо же брать и другую точку зрения, видеть в том числе так же что то и хорошее, в тех же магазинах.
Тимур Гафуров: Обзор цен сам по себе рекламой не является. Но будем внимательнее смотреть на эту ветку.
Да, прошу меня немного как то в этом проинструктировать по ходу, там же в той ветке, что можно и что нельзя. Мне вот тоже не хочется, чтобы какой нибудь супермаркет меня засудил по полной. Зараннее спасибо. Тема то злободневная.. И если что, закрою ветку и глазом не моргну, закон есть закон.
111: Да, прошу меня немного как то в этом проинструктировать по ходу, там же в той ветке, что можно и что нельзя.
Вы правы - иск в суд вполне вероятен. Выиграет истец или нет - это вопрос, поскольку вы приводите доказательства. Но попытаться кто-нибудь может. У нас уже были подобные ветки о качестве товаров и услуг. Исков по ним я не припомню. Продолжать или нет - решать вам.
вопрос Главному редактору не арендовал ли unian. net (или подобный) у вас ветку Всякая всячина? основание для вопроса -русофобия в виде фото -пропаганда нацизма в виде фото Гитлера и свастик -фейковые новости -пропаганда убийств российских военных. и т. д если нет, скажите кто спонсор этой ветки, и почему она возникла у вас. и почему до сих пор не закрыта с таким содержимым? которое как минимум полсуток находится без модерации? а даже когда она есть, она" ничего не видит". там уже штат уже есть, их местных.
alex_60: основание для вопроса -русофобия в виде фото -пропаганда нацизма в виде фото
Это всё зыбко. А вот призывы к убийству кого бы то ни было - это уже нехорошо. Но я знаю что ответит главвред. "Это его мнение". И до каких пор можно будет иметь "мнение"? Сначала призывает уничтожать оккупантов, потом - потенциальных оккупантов? Потом - призывы помогать в последнем, не ограничиваясь территорией боевых действий? Ну и эта радость по поводу убийства кого бы то ни было, вообще непонятна.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать