Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 547 из 547«1...545546547
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 19:58
#8191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пока не поеду, в Казахстанское консульство, в Ганновер


ну, если вдруг поедешь, при входе скажи
Ассалаумагалейкум.
кумысу дадут, бешпармаком накормят.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 20:16
#8192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кумысу дадут, бешпармаком накормят.

Это можно и в Трёхдневном туре,
на конезавод - получить... :lol: :-P :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 20:20
#8193
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это можно и в Трёхдневном туре, на конезавод - получить..

ну да конечно.
плюс на столах танцы...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.02.23 - 14:42
#8194
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.02.23 - 14:49
#8195
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солнце - встаёт. С Добрым Утром,
Товарищи!!!... :lol: ;-)
Профайл
Страница 547 из 547«1...545546547
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS