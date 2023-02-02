Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...

Отправлено: - 12:56

"если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%." Аналитика кривобокая. Нужно считать чистый импорт. Судя по всему тут идет валовый, т.е. тупо посмотрели что в общей доле импорта доля РФ упала. А надо от Импорта внешнего убрать экспорт в Россию для исключения транзита и потом уже смотреть. И поверьте там доля РФ только вырастет. Т.к Экспорт сырья в РФ из-за боязни вторичных санкций снизился. При этом РФ потеряв внешний европейский рынок начала переориентироваться на менее вкусные в другой ситуации рынки....