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≡ "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46085
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 12:24
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На курс тенге влияют цены на нефть, риск рецессии, отказ Китая от ковидных ограничений, а также ситуация в Украине. Эксперты рассказали, что после снятия ковидных ограничений мировая экономика постепенно оживает. Но многие процессы тормозятся из-за продолжающегося военного конфликта России с Украиной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22632
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:24
#1
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Доллар подымался, цены подымались
Доллар встал, цены взлетели..
Вот это главное.
Какой идиот там что то так регулирует?
Лучше бы доллар и далее подымался, чтобы хоть как то думать что Америка виновата..
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
284
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:56
#2
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"если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%." Аналитика кривобокая. Нужно считать чистый импорт. Судя по всему тут идет валовый, т.е. тупо посмотрели что в общей доле импорта доля РФ упала. А надо от Импорта внешнего убрать экспорт в Россию для исключения транзита и потом уже смотреть. И поверьте там доля РФ только вырастет. Т.к Экспорт сырья в РФ из-за боязни вторичных санкций снизился. При этом РФ потеряв внешний европейский рынок начала переориентироваться на менее вкусные в другой ситуации рынки....
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
284
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:58
#3
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"нам приходилось постоянно двигаться в фарватере российской монетарной политики" особенно показательный в этом плане был февраль 2014 года (сарказм)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:15
#4
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///Эксперт также сообщил, что зависимость Казахстана от импорта из России снижается: если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%.//

ему бы в цирке выступать, этому "эксперту".
год назад курс был 5,7, сейчас 6,7(было и за 8 в течении года).
поэтому и ввоз товаров уменьшился,
а не "зависимость Казахстана от импорта из России".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:17
#5
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"эксперты" подобного уровня еще лет 10 назад тут на форуме
каждое утро предсказывали-
вот вот, вот завтра курс будет за 500, скорее всего 700.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8991
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:29
#6
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эксперт на эксперте сидит и экспертом погоняет...
если все такие умные, то шо все в такой ж...?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
368
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:37
#7
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Если эксперты заговорили о том что тенге не упадет, значит надо покупать доллары. Трижды уже это проходили и с Марченко, и с Кулибаевым
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 13:47
#8
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Цитата:
Alehander:
и с Кулибаевым


Келимбетов это был.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1163
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:52
#9
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19.06.2022

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл: «В мировой валютной системе происходят быстрые изменения, которые могут повлиять на международную роль доллара».

В настоящее время рассматривается возможность создания цифровой валюты центрального банка США (CBDC), чтобы «помочь международному положению доллара США».

Серверы ФРС заработают в феврале 2023 года.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18997
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 13:58
#10
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если вспомнить
С ноября 1993 года, когда тенге ввели в обращение,
национальная валюта ослабла к американскому доллару
в 100 раз.
с 4,69 до 465.
Девальвация 1999 года: первый опыт.
4 апреля Балгимбаев и Дамитов объявили по телевидению об этом.
итог - курс 130-140.
Девальвация 2009 года: поддержка экспортёров.
"Ослабил" тенге Григорий Марченко,
со 120- стало 150.
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание"
у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов.
итог -курс 190
но до этого при курсе 3 за рубль.
многие отправились в Россию и стали скупать там автомобили,
мебель, продукты и даже жильё.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15492
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 15:00
#11
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Цитата:
alex_60:
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание" у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов. итог -курс 190

180 - это ещё был "коридор". В июле-августе, когда отпустили - 250 сначала, потом 360.

А за такие названия статей нужно отдельный котел в аду журналистам приготовить. Совершенно не соответствует самой статье, заявлениям экспертов, да и вообще текущему положению на финансовом рынке - рубль и тенге не торгуются напрямую и не зависят друг от друга.
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