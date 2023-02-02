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"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46085
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 12:24
На курс тенге влияют цены на нефть, риск рецессии, отказ Китая от ковидных ограничений, а также ситуация в Украине. Эксперты рассказали, что после снятия ковидных ограничений мировая экономика постепенно оживает. Но многие процессы тормозятся из-за продолжающегося военного конфликта России с Украиной.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22632
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:24
Доллар подымался, цены подымались
Доллар встал, цены взлетели..
Вот это главное.
Какой идиот там что то так регулирует?
Лучше бы доллар и далее подымался, чтобы хоть как то думать что Америка виновата..
Доллар встал, цены взлетели..
Вот это главное.
Какой идиот там что то так регулирует?
Лучше бы доллар и далее подымался, чтобы хоть как то думать что Америка виновата..
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:56
"если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%." Аналитика кривобокая. Нужно считать чистый импорт. Судя по всему тут идет валовый, т.е. тупо посмотрели что в общей доле импорта доля РФ упала. А надо от Импорта внешнего убрать экспорт в Россию для исключения транзита и потом уже смотреть. И поверьте там доля РФ только вырастет. Т.к Экспорт сырья в РФ из-за боязни вторичных санкций снизился. При этом РФ потеряв внешний европейский рынок начала переориентироваться на менее вкусные в другой ситуации рынки....
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 12:58
"нам приходилось постоянно двигаться в фарватере российской монетарной политики" особенно показательный в этом плане был февраль 2014 года (сарказм)
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:15
///Эксперт также сообщил, что зависимость Казахстана от импорта из России снижается: если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%.//
ему бы в цирке выступать, этому "эксперту".
год назад курс был 5,7, сейчас 6,7(было и за 8 в течении года).
поэтому и ввоз товаров уменьшился,
а не "зависимость Казахстана от импорта из России".
ему бы в цирке выступать, этому "эксперту".
год назад курс был 5,7, сейчас 6,7(было и за 8 в течении года).
поэтому и ввоз товаров уменьшился,
а не "зависимость Казахстана от импорта из России".
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:17
"эксперты" подобного уровня еще лет 10 назад тут на форуме
каждое утро предсказывали-
вот вот, вот завтра курс будет за 500, скорее всего 700.
каждое утро предсказывали-
вот вот, вот завтра курс будет за 500, скорее всего 700.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8991
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:29
эксперт на эксперте сидит и экспертом погоняет...
если все такие умные, то шо все в такой ж...?
если все такие умные, то шо все в такой ж...?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 368
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:37
Если эксперты заговорили о том что тенге не упадет, значит надо покупать доллары. Трижды уже это проходили и с Марченко, и с Кулибаевым
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 13:47
Цитата:
Келимбетов это был.
Alehander:
и с Кулибаевым
и с Кулибаевым
Келимбетов это был.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1163
Re: "Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет...
Отправлено: 02.02.23 - 13:52
19.06.2022
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл: «В мировой валютной системе происходят быстрые изменения, которые могут повлиять на международную роль доллара».
В настоящее время рассматривается возможность создания цифровой валюты центрального банка США (CBDC), чтобы «помочь международному положению доллара США».
Серверы ФРС заработают в феврале 2023 года.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл: «В мировой валютной системе происходят быстрые изменения, которые могут повлиять на международную роль доллара».
В настоящее время рассматривается возможность создания цифровой валюты центрального банка США (CBDC), чтобы «помочь международному положению доллара США».
Серверы ФРС заработают в феврале 2023 года.
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 13:58
если вспомнить
С ноября 1993 года, когда тенге ввели в обращение,
национальная валюта ослабла к американскому доллару
в 100 раз.
с 4,69 до 465.
Девальвация 1999 года: первый опыт.
4 апреля Балгимбаев и Дамитов объявили по телевидению об этом.
итог - курс 130-140.
Девальвация 2009 года: поддержка экспортёров.
"Ослабил" тенге Григорий Марченко,
со 120- стало 150.
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание"
у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов.
итог -курс 190
но до этого при курсе 3 за рубль.
многие отправились в Россию и стали скупать там автомобили,
мебель, продукты и даже жильё.
С ноября 1993 года, когда тенге ввели в обращение,
национальная валюта ослабла к американскому доллару
в 100 раз.
с 4,69 до 465.
Девальвация 1999 года: первый опыт.
4 апреля Балгимбаев и Дамитов объявили по телевидению об этом.
итог - курс 130-140.
Девальвация 2009 года: поддержка экспортёров.
"Ослабил" тенге Григорий Марченко,
со 120- стало 150.
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание"
у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов.
итог -курс 190
но до этого при курсе 3 за рубль.
многие отправились в Россию и стали скупать там автомобили,
мебель, продукты и даже жильё.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15492
"Зависимость тенге от рубля снижается". Что будет с курсом тенге, рубля и доллара в этом году
Отправлено: 02.02.23 - 15:00
Цитата:
180 - это ещё был "коридор". В июле-августе, когда отпустили - 250 сначала, потом 360.
А за такие названия статей нужно отдельный котел в аду журналистам приготовить. Совершенно не соответствует самой статье, заявлениям экспертов, да и вообще текущему положению на финансовом рынке - рубль и тенге не торгуются напрямую и не зависят друг от друга.
alex_60:
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание" у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов. итог -курс 190
2015 год: тенге уходит в "свободное плавание" у руля Национального банка: Кайрат Келимбетов. итог -курс 190
180 - это ещё был "коридор". В июле-августе, когда отпустили - 250 сначала, потом 360.
А за такие названия статей нужно отдельный котел в аду журналистам приготовить. Совершенно не соответствует самой статье, заявлениям экспертов, да и вообще текущему положению на финансовом рынке - рубль и тенге не торгуются напрямую и не зависят друг от друга.
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