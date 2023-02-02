Отправлено: - 11:07

Kairat stayer:

Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.



События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.



Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.



В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2023 - 11:07]

Выше в посте за №10958 от 31.01.2023 года, отмечал:Цитата:Здесь:Да и сам Р.Кадыров заявил, что датируемый регион, если не ошибаюсь около 90% датирируется из Федерального бюджета.Здесь: