Прогноз на 5 дней
туман-18°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • В-СВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 734 из 734«1...732733734
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 00:59
#10996
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот тем самым, наделав 5 разных тем, 5 подкастов Всякой Всячины, можно достигнуть и другой цели, то есть разбавить в некоторой степени совершенно однотипные ветки, в которых если их сопоставить, даже и не разобраться, где ты, в Эклектике или во Флуде..
Которые следовало бы объединить, из за их чрезмерной одинаковости, как мышления, так и прогресса упасть куда то еще ниже..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 01:03
#10997
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы друзья как думаете?
Голосуйте, ставьте лайки, они нам очень нужны, продвигать тему, помогайте распространять ее, жмите на колокольчик!
Тем самым еще больше людей узнают о моих темах, которые сегодня так нужны людям.
Ведь мы обсуждаем вполне житейские темы..
Все ссылки оставлю в написании под комментами..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 01:18
#10998
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть не забыл, пока суженая спит, фоткаю.
Вчера ей купил такой вот шампунь, вроде бы ничего, но стоит 30 тысяч за пол литра..
Что в нем такого?



И это уже второй.
Это помимо каких то кремов и тд.
Там что то крем покупал маленький такой как зубная паста, 10 тысяч..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 01:21
#10999
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото с айфона в темноте китаяфона

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 01:24
#11000
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото с Айфона 14 про макс ночного города

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 10:10
#11001
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и утро



Скорее это смог, на Карбышева покатался сегодня, гарь аж в машине была какая то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 10:29
#11002
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Определенно стало хуже..
Ветра нет.

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3784
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 11:07
#11003
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выше в посте за №10958 от 31.01.2023 года, отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.

События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.

Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.

В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.


Здесь:

Да и сам Р.Кадыров заявил, что датируемый регион, если не ошибаюсь около 90% датирируется из Федерального бюджета.

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2023 - 11:07]
Профайл
Страница 734 из 734«1...732733734
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS