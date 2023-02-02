И вот тем самым, наделав 5 разных тем, 5 подкастов Всякой Всячины, можно достигнуть и другой цели, то есть разбавить в некоторой степени совершенно однотипные ветки, в которых если их сопоставить, даже и не разобраться, где ты, в Эклектике или во Флуде.. Которые следовало бы объединить, из за их чрезмерной одинаковости, как мышления, так и прогресса упасть куда то еще ниже..
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Выше в посте за №10958 от 31.01.2023 года, отмечал:
Цитата:
Kairat stayer: Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.
События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.
Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.
В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.
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