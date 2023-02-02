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Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал обслуживать три поселка в Костанайском районе
Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал обслуживать три поселка в Костанайском районе
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