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≡ Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал обслуживать три поселка в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46082
Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал обслуживать три поселка в Костанайском районе
Отправлено: 02.02.23 - 10:25
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1 января в автобусах появилось объявление, что вместо четырех рейсов в день будет два. А 18 января сообщили, что автобус уйдет с маршрута, но на линию он выходил до 28 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Re: Без субсидий нет маршрута - Автобус № 118 перестал...
Отправлено: 02.02.23 - 10:25
#1
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Бомбилы конечно ушатали все маршруты, но с ними удобней все таки.
Хотя и дороже..
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