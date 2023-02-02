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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 00:21
#3466
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На всякий случай, если опять будет глупый вопрос - ГДЕ? :lol:
Цитата:
111: Хм.. Смотрю как конкуренты некоторых магазинов начали писать на меня какие то жалобы.. Доносы во все инстанции, защищая свой бизнес. И еще целых двое.. Чук и Гек, два друга, два продавана.. Посмотрим, пусть подают в суд, наше дело значит для народа, правильное!
- это ложь и клевета.
ПС - Предвидя "бурю в пустыне" разберём по слогам.
- Если, кто и конкурент, то Добринцофф. Но он, как магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.
- "Доносы во все инстанции" - в какие именно, кроме как в НГ?
- "Чук и Гек, два друга, два продавана.." Смелое заявление, требует доказательств. Иначе ложь и клевета.

8-)

[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2023 - 00:37]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 09:22
#3467
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Цитата:
111:
Как я люблю мясо..

Цитата:
111:
Прям тыкнуто в мою жалкую душу!

Цитата:
111:
Тебя удалят кричит мальчиш. Тебя сотрут, кричит второй кибальчиш..



Прослеживается в его жизни:"А я всё дозы увеличивал!
Пил и простую и "Столичную"...
И на работу стал опаздывать,
И похмеляться полюбил..." (из песни маргинала)
Вернись-ка в свой угол ВВ и там бредь!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:01
#3468
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Цитата:
таноми52:
Вернись-ка в свой угол ВВ и

Хм..
Это что было?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:02
#3469
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Наш любимый Костанай

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:06
#3470
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Придется мне тут остаться на какое то время, ведь некогда пышащий Флуд превратили в какую то частную лавочку для разборок и всяких сборищ мести некой группы, которая так беспринципно осуждает каждого, кто имел возможность иметь собственное мнение..
Впрочем ничего не изменилось за 15 лет..
Все те же, выживают других, что мы и видим на примере моей так сказать одногодки на форуме..
Тоже ведь 15 лет тут сидит..
Конечно, разбежались многие, начиная со Свиталика, которого они первого выкинули..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:11
#3471
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Цитата:
Эл-починно:
Если, кто и конкурент, то Добринцофф.

Странно, ты тему о нем открыл и о его бизнесе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:13
#3472
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Цитата:
Эл-починно:
магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.

Сразу видно ваш ойропейский менталитет, который ни грамма не понимает в местном бизнесе.
Стоит сто домов, сто магазинов и один супермаркет в степи..
Это для него да, магазины у дома, приличная проблема..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:14
#3473
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Цитата:
Эл-починно:
Чук и Гек, два друга

Цитата:
Эл-починно:
требует доказательств.


А что, два врага?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:20
#3474
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Если у одного магазина оборот даже небольшой, 50 миллионов.
В ста штук это 5 миллиардов по моему..
А у среднего супермаркета без сети по всему Костанаю и Казахстану каков оборот?
Правильно!
Значит вы ничего не шарите!
Прошу сесть, двойка!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7271
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:51
#3475
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---Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (аббр. СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, аббр. ADHD) — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность
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