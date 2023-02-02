Отправлено: - 00:21

111: Хм.. Смотрю как конкуренты некоторых магазинов начали писать на меня какие то жалобы.. Доносы во все инстанции, защищая свой бизнес. И еще целых двое.. Чук и Гек, два друга, два продавана.. Посмотрим, пусть подают в суд, наше дело значит для народа, правильное!

[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2023 - 00:37]

На всякий случай, если опять будет глупый вопрос - ГДЕ?Цитата:- это ложь и клевета.ПС - Предвидя "бурю в пустыне" разберём по слогам.- Если, кто и конкурент, то Добринцофф. Но он, как магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.- "Доносы во все инстанции" - в какие именно, кроме как в НГ?- "Чук и Гек, два друга, два продавана.." Смелое заявление, требует доказательств. Иначе ложь и клевета.