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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 00:21
На всякий случай, если опять будет глупый вопрос - ГДЕ?
Цитата:
ПС - Предвидя "бурю в пустыне" разберём по слогам.
- Если, кто и конкурент, то Добринцофф. Но он, как магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.
- "Доносы во все инстанции" - в какие именно, кроме как в НГ?
- "Чук и Гек, два друга, два продавана.." Смелое заявление, требует доказательств. Иначе ложь и клевета.
[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2023 - 00:37]
Цитата:
111: Хм.. Смотрю как конкуренты некоторых магазинов начали писать на меня какие то жалобы.. Доносы во все инстанции, защищая свой бизнес. И еще целых двое.. Чук и Гек, два друга, два продавана.. Посмотрим, пусть подают в суд, наше дело значит для народа, правильное!- это ложь и клевета.
ПС - Предвидя "бурю в пустыне" разберём по слогам.
- Если, кто и конкурент, то Добринцофф. Но он, как магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.
- "Доносы во все инстанции" - в какие именно, кроме как в НГ?
- "Чук и Гек, два друга, два продавана.." Смелое заявление, требует доказательств. Иначе ложь и клевета.
[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2023 - 00:37]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 09:22
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прослеживается в его жизни:"А я всё дозы увеличивал!
Пил и простую и "Столичную"...
И на работу стал опаздывать,
И похмеляться полюбил..." (из песни маргинала)
Вернись-ка в свой угол ВВ и там бредь!
111:
Как я люблю мясо..
Как я люблю мясо..
Цитата:
111:
Прям тыкнуто в мою жалкую душу!
Прям тыкнуто в мою жалкую душу!
Цитата:
111:
Тебя удалят кричит мальчиш. Тебя сотрут, кричит второй кибальчиш..
Тебя удалят кричит мальчиш. Тебя сотрут, кричит второй кибальчиш..
Прослеживается в его жизни:"А я всё дозы увеличивал!
Пил и простую и "Столичную"...
И на работу стал опаздывать,
И похмеляться полюбил..." (из песни маргинала)
Вернись-ка в свой угол ВВ и там бредь!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:01
Цитата:
Хм..
Это что было?
таноми52:
Вернись-ка в свой угол ВВ и
Вернись-ка в свой угол ВВ и
Хм..
Это что было?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:02
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:06
Придется мне тут остаться на какое то время, ведь некогда пышащий Флуд превратили в какую то частную лавочку для разборок и всяких сборищ мести некой группы, которая так беспринципно осуждает каждого, кто имел возможность иметь собственное мнение..
Впрочем ничего не изменилось за 15 лет..
Все те же, выживают других, что мы и видим на примере моей так сказать одногодки на форуме..
Тоже ведь 15 лет тут сидит..
Конечно, разбежались многие, начиная со Свиталика, которого они первого выкинули..
Впрочем ничего не изменилось за 15 лет..
Все те же, выживают других, что мы и видим на примере моей так сказать одногодки на форуме..
Тоже ведь 15 лет тут сидит..
Конечно, разбежались многие, начиная со Свиталика, которого они первого выкинули..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:11
Цитата:
Странно, ты тему о нем открыл и о его бизнесе?
Эл-починно:
Если, кто и конкурент, то Добринцофф.
Если, кто и конкурент, то Добринцофф.
Странно, ты тему о нем открыл и о его бизнесе?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:13
Цитата:
Сразу видно ваш ойропейский менталитет, который ни грамма не понимает в местном бизнесе.
Стоит сто домов, сто магазинов и один супермаркет в степи..
Это для него да, магазины у дома, приличная проблема..
Эл-починно:
магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.
магазин у дома, не может быть конкурентом супермаркетам.
Сразу видно ваш ойропейский менталитет, который ни грамма не понимает в местном бизнесе.
Стоит сто домов, сто магазинов и один супермаркет в степи..
Это для него да, магазины у дома, приличная проблема..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:14
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:20
Если у одного магазина оборот даже небольшой, 50 миллионов.
В ста штук это 5 миллиардов по моему..
А у среднего супермаркета без сети по всему Костанаю и Казахстану каков оборот?
Правильно!
Значит вы ничего не шарите!
Прошу сесть, двойка!
В ста штук это 5 миллиардов по моему..
А у среднего супермаркета без сети по всему Костанаю и Казахстану каков оборот?
Правильно!
Значит вы ничего не шарите!
Прошу сесть, двойка!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7271
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.02.23 - 10:51
---Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (аббр. СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, аббр. ADHD) — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность
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