Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Чем больше будет таких вот добрых тем, тем меньше будет видно, как много злости в таких темах как Флуд иди тем более Эклектика..

Просмотры и рейтинги мне не будут нужны совсем.

Тем более доказано, что вести ветку одному, правильно ставя все на свои места и главное вовремя, будет только плюсом, чем нести какую то мелочность и злость в какой то предназначенной для того ветки..

Оттого такие ветки даже никто и не просматривает, если только я зайду, накину пару тысяч за сутки просмотров резко и меня как уже бывало, попросят из нее, продвигая свою диктаторскую цензуру по методам Подвального..