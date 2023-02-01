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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 16:13
#10981
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Лицо русского мира..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 16:19
#10982
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США планируют дать Украине ракеты большей дальности.
Если это произойдет, то еще больше оккупантов будут погибать на земле украинской, даже не смотря на некоторые наступления..
И это самое главное..
Приманить, сломать хребет, и погнать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 16:36
#10983
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Из непонятного..

Коэффициент рождаемости:
Россия - 1,4 ребёнка на женщину,ЕС - 1,6 ребёнка на женщину.Скажите, а почему в гибнущем ЕС, где сплошь геи, однополые браки и родители №1 и №2, рождаемость выше, чем в высокодуховной России
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 16:40
#10984
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Наши друзья



В Киев прибыл президент Австрии Александр ван дер Беллен и вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт. Сегодня они встретятся с президентом Зеленским.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 20:47
#10985
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Ну что ж, вернемся к старой доброй Всякой всячине..

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 20:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 20:50
#10986
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Сводки не смотрел еще, но там вроде ликует мир, Украине собрались давать какие то снаряды на 150 км..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 20:52
#10987
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Вот тут будут говорить о каких то снарядах



[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 20:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 20:55
#10988
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А, вот GLSDB
Прям как мерседес Джиэлка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 21:00
#10989
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Ну а пока, обалденная картошка фри получилась..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 21:01
#10990
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Причем мы сами не можем делать ее, купили готовую замороженную.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 21:01
#10991
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Прожарили..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.02.23 - 21:02
#10992
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Положили на салфетку, для стекания жира..
Посолили.
Да даже к пиву это то еще наслаждение!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 00:41
#10993
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Что то подумываю разбить Всякую Всячину на несколько подгрупп.
Дело приближается к 11ти тысячам, а это всего 10 каких то месяцев.
Это еще 4 месяца и надо будет открывать новую Всячину..
А если ее разбить отдельно по темам, то будет допустим пять тем, но они не будут мешать одна другой и будут идти по несколько лет, а может и больше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 00:46
#10994
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Тему по магазинам уже отделил.
Тема о просто еде, Наша кухня.
Чтобы те, кто допустим варит и парит на Термомиксах, находили смело то, что им надо найти..
Политика как искусство..
Хорошая тема с подкастом о войне..
Ну и просто тема обо мне дорогом, типа Как дела Гугл, поговорим обо мне?
Отдельная тема Наши дети..
А почему бы и нет?
Ну как вариант красоты нашего города и путешествия по костанайщине..
То есть создать несколько тем, которые не мешают друг другу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.02.23 - 00:55
#10995
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Чем больше будет таких вот добрых тем, тем меньше будет видно, как много злости в таких темах как Флуд иди тем более Эклектика..
Просмотры и рейтинги мне не будут нужны совсем.
Тем более доказано, что вести ветку одному, правильно ставя все на свои места и главное вовремя, будет только плюсом, чем нести какую то мелочность и злость в какой то предназначенной для того ветки..
Оттого такие ветки даже никто и не просматривает, если только я зайду, накину пару тысяч за сутки просмотров резко и меня как уже бывало, попросят из нее, продвигая свою диктаторскую цензуру по методам Подвального..
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