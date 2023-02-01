США планируют дать Украине ракеты большей дальности. Если это произойдет, то еще больше оккупантов будут погибать на земле украинской, даже не смотря на некоторые наступления.. И это самое главное.. Приманить, сломать хребет, и погнать..
Коэффициент рождаемости: Россия - 1,4 ребёнка на женщину,ЕС - 1,6 ребёнка на женщину.Скажите, а почему в гибнущем ЕС, где сплошь геи, однополые браки и родители №1 и №2, рождаемость выше, чем в высокодуховной России
Что то подумываю разбить Всякую Всячину на несколько подгрупп. Дело приближается к 11ти тысячам, а это всего 10 каких то месяцев. Это еще 4 месяца и надо будет открывать новую Всячину.. А если ее разбить отдельно по темам, то будет допустим пять тем, но они не будут мешать одна другой и будут идти по несколько лет, а может и больше..
Тему по магазинам уже отделил. Тема о просто еде, Наша кухня. Чтобы те, кто допустим варит и парит на Термомиксах, находили смело то, что им надо найти.. Политика как искусство.. Хорошая тема с подкастом о войне.. Ну и просто тема обо мне дорогом, типа Как дела Гугл, поговорим обо мне? Отдельная тема Наши дети.. А почему бы и нет? Ну как вариант красоты нашего города и путешествия по костанайщине.. То есть создать несколько тем, которые не мешают друг другу..
Чем больше будет таких вот добрых тем, тем меньше будет видно, как много злости в таких темах как Флуд иди тем более Эклектика.. Просмотры и рейтинги мне не будут нужны совсем. Тем более доказано, что вести ветку одному, правильно ставя все на свои места и главное вовремя, будет только плюсом, чем нести какую то мелочность и злость в какой то предназначенной для того ветки.. Оттого такие ветки даже никто и не просматривает, если только я зайду, накину пару тысяч за сутки просмотров резко и меня как уже бывало, попросят из нее, продвигая свою диктаторскую цензуру по методам Подвального..
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