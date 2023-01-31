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Единственное - вам (отделу ЖКХ - "НГ") нужно взять на аутсорсинг или к себе в штат, но лучше на аутсорсинг, агронома, который бы завтра проверял объёмы по посадке и состоянию цветов. - поручил Жундубаев. И добавил: - Мы будем продолжать высаживать многолетние цветы.

Цитата:сколько раз уже говорилось-проговаривалосьсоздайте общественный совет по теме озеленения городачтобы туда входили на общественных началах агрономы, биологи, журналисты, активисты, экологи и сотрудники жкхи вместе уже коллегиально разрабатывали бы планы и проверяли качество работы подрядчиковэкология я смотрю сейчас становится политическим выхлопом для активных гражданесли государство не дает лезть в политику то народ начал лезть в экологию поле где хоть где то что-то можно сделать не по шаблону и "поиграть" в конкуренцию (одни мусорные войны чего стоят)а акимату надо оседлать эту тему в политическом плане, чтобы и профит от общественников был и сподвигнуть остальных более активно включаться в эту работу, показать что есть у нас сферы в которых гражданам дано ПРАВО на политическое творчество