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≡ От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46080
От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
Отправлено: 31.01.23 - 17:23
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Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ отчитывался о своей работе на аппаратном совещании в городском акимате. Большую часть доклада посвятил не итогам, а планам. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал инициативы отдела ЖКХ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8989
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:23
#1
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Цитата:
о городские власти направили в министерство финансов письмо с просьбой разрешить искать подрядчиков на высадку цветов только среди костанайских фирм. Министерство предложение поддержало.

а говорят, что вновь алма-атинские варяги свой нос засунули в костанайские клумбы. Цветочки то может будут и местные, а пилить будут приезжие без кола и двора.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3018
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:26
#2
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Цитата:
Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ сегодня, 31 декабря, подводил итоги своей работы

Ура, завтра снова Новый год! :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15489
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:27
#3
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Цитата:
Руководитель отдела ЖКХ Костаная

В Кустанае это проклятие, а не должность).
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
243
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:41
#4
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Многолетние цветы, и однолетние деревья)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:44
#5
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Детский сад у взрослых..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:49
#6
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Цитата:
В связи с предстоящим форумом между Казахстаном и Россией в Костанае планируется средний ремонт 6 км проспекта Аба

А если бы любимой России не было, то и ремонт не нужен племенам?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1310
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 20:23
#7
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Баймагамбетова в планах у них нет. Она убитая вхлам. Вся в буграх, колодцах, ямах. Ехать невозможно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13442
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 01.02.23 - 09:49
#8
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Цитата:
Единственное - вам (отделу ЖКХ - "НГ") нужно взять на аутсорсинг или к себе в штат, но лучше на аутсорсинг, агронома, который бы завтра проверял объёмы по посадке и состоянию цветов. - поручил Жундубаев. И добавил: - Мы будем продолжать высаживать многолетние цветы.


сколько раз уже говорилось-проговаривалось
создайте общественный совет по теме озеленения города
чтобы туда входили на общественных началах агрономы, биологи, журналисты, активисты, экологи и сотрудники жкх
и вместе уже коллегиально разрабатывали бы планы и проверяли качество работы подрядчиков
экология я смотрю сейчас становится политическим выхлопом для активных граждан
если государство не дает лезть в политику то народ начал лезть в экологию поле где хоть где то что-то можно сделать не по шаблону и "поиграть" в конкуренцию (одни мусорные войны чего стоят)
а акимату надо оседлать эту тему в политическом плане, чтобы и профит от общественников был и сподвигнуть остальных более активно включаться в эту работу, показать что есть у нас сферы в которых гражданам дано ПРАВО на политическое творчество
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4879
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 01.02.23 - 12:40
#9
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когда руководство города будет любить свой город, тогда отношение к улицам, дворам, жителям и т.д.- будет совершенно иное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1273
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 01.02.23 - 13:01
#10
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Я так считаю, это моё личное мнение, за последние годы город стал лучше, дороги в целом стали лучше, я бы поставил оценку 4
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1273
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 01.02.23 - 13:04
#11
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Цитата:
yudjin:
а говорят, что вновь алма-атинские варяги свой нос засунули

а если просто поискать позитив.а вдруг они окажутся лучше наших
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
Отправлено: 01.02.23 - 21:06
#12
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Цитата:
saba:
за последние годы город стал лучше, дороги в целом ст

Архимед постарался в этом плане, посмотрим на нового
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8989
От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
Отправлено: 01.02.23 - 21:32
#13
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Цитата:
saba:
а если просто поискать позитив.а вдруг они окажутся лучше наших

а почему ВДРУГ прошлогодние алма-атинцы оказались ВДРУГ рукож...ми и недобросовестными?
Не может ни один цветочек, ни один газон расти дистанционно, уж поверьте моему опыту...
ну не будет подрядчик, выигравший распил бабла, находящийся за тыщу километров добросовестно ухаживать за живыми растениями. Да, они наймут субподрядчиков... абсолютно местных! Так почему местные не выигрывают эти тендер-шмендер?
Может секрет в НА-НА-технологиях? саке-маке? и специально выдуманной системе госзакупок для нужных подрядчиков?
И еще больше удивляет то, что эти работы должны выполнять... ИНВАЛИДЫ...
Да простят меня люди с ограниченными возможностями, но выращивать те же цветы - это тоже большой труд... физический прежде всего. И в чью светлую голову пришла идея отдать физическую работу людям с ОГРАНИЧЕННЫМИ способностями. Не трудно ли им? Это просто нонсенс.
А ответ, думаю всем ясен, с этими организациями легче договорится нужным людям, в чьи карманы потекут бюджетные деньги.
Теперь говорят о каком-то проценте инвалидов в штате... Ну да приписать можно кого угодно. Эти люди зачастую скромные и безропотные.
Так, что долго еще эта тема будет на виду и на слуху, пока не изменят всю систему госзакупок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
Отправлено: 01.02.23 - 21:46
#14
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Цитата:
yudjin:
еще больше удивляет то, что эти работы должны выполнять... ИНВАЛИДЫ...

По моему это обычные люди как и все.
Ну наверняка как и все, могут ошибаться где то.
А что, кто с двумя руками и ногами, с хорошим слухом и зрением, неужели все эти здоровые люди идеальнее тех и делают свою работу идеально, чем те, у кого протез стоит, либо он глухонемой, либо нет руки..
Можно посмотреть паралимпиады и посмотреть, что эти люди порой добиваются даже больше большинства тех, кто с руками и ногами, хорошим слухом или зрением..
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