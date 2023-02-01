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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 20:12
#16
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Получилось вот так



Соли что то маловато, посолили.
Ну как выход, удобно на детские дни рождения, когда особенно сужие дети привыкли к покупному фастфуду, вкупе с пиццами и кока колами..
А вот домашнюю пиццу ну как то не едят особо..
Да и картошку..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 20:24
#17
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Хм..
Смотрю как конкуренты некоторых магазинов начали писать на меня какие то жалобы..
Доносы во все инстанции, защищая свой бизнес.
И еще целых двое..
Чук и Гек, два друга, два продавана..
Посмотрим, пусть подают в суд, наше дело значит для народа, правильное!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22609
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 21:17
#18
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Амирке понравился и сок, и картофель фри, немного подсоленный..



Хм..
А откуда там еще колбаса?
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