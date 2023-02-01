Отправлено: - 20:12

Получилось вот такСоли что то маловато, посолили.Ну как выход, удобно на детские дни рождения, когда особенно сужие дети привыкли к покупному фастфуду, вкупе с пиццами и кока колами..А вот домашнюю пиццу ну как то не едят особо..Да и картошку..