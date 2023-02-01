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≡ Спецохрана вместо сторожа - Как будут обеспечивать безопасность школ и колледжей в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46080
Спецохрана вместо сторожа - Как будут обеспечивать безопасность школ и колледжей в Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 21:02
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В Костанае с 1 февраля ввели специализированную охранную службу в 25 школах из 35-ти. В остальных в ближайшие время также будет своя охрана, уточнили в городском отделе образования.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8989
Re: Спецохрана вместо сторожа - Как будут обеспечивать...
Отправлено: 01.02.23 - 21:02
#1
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Школы строго режима, однако...
Вся эта "охрана" с турникетами и карточками спасет школы, не дай бог, при нападении, как стринги при поносе. Куда денут этих пристороенных дяденек предпенсионного возраста в форме? Или они окажутся в штате этих охранных агентств?

Цитата:
то теперь пропускной режим в присутствии специализированной охраны будет строго соблюдаться.

Ну чушь же. У родителей есть куча поводов придти в школу по просьбе самой школы... от раздевания первоклашки, до утренников, родительских собраний, ремонта парт... принести макулатуру, доставка воды, фото-видео... И под этим предлогом зайти сможет кто угодно.
Не в том месте пилится бабло и нагоняется жуть.
Терроризм должен пресекаться не под дверью школы, а на корню в квартирах, хатах, логовах и тд... где он зарождается.
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