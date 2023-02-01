Отправлено: - 21:02

то теперь пропускной режим в присутствии специализированной охраны будет строго соблюдаться.

Школы строго режима, однако...Вся эта "охрана" с турникетами и карточками спасет школы, не дай бог, при нападении, как стринги при поносе. Куда денут этих пристороенных дяденек предпенсионного возраста в форме? Или они окажутся в штате этих охранных агентств?Цитата:Ну чушь же. У родителей есть куча поводов придти в школу по просьбе самой школы... от раздевания первоклашки, до утренников, родительских собраний, ремонта парт... принести макулатуру, доставка воды, фото-видео... И под этим предлогом зайти сможет кто угодно.Не в том месте пилится бабло и нагоняется жуть.Терроризм должен пресекаться не под дверью школы, а на корню в квартирах, хатах, логовах и тд... где он зарождается.