вопрос Главному Редактору. является ли форумчанин с ником 111 вашим штатным тролем на окладе для обеспечения траффика на сайте НГ.? основания - каждый день фото крыш с одного ракурса каждый день фото задов каждый день фото "какает в горшок" в разных ракурсах. каждый день фото мяса каждый день фото бутылок водки и пива. и все это сотни раз сегодня сто постов по луку, на ровном месте. в народе называется "сопли жует". и вообще ведет себя просто разнузданно, как почти он гр. обвиняет всех в клевете, угрожает переводом в режим чтения.
Из ст. 129 УК РК следует, что клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Если распространенные сведения порочат и подрывают - имеете право обратиться в суд.
Обвинение в распространении клеветы тоже может быть поводом для иска в суд.
Как я вижу, здесь начинается выяснение отношений между пользователями. Допускать это администрация не будет. Жалобы присылайте мне в личку с активными ссылками. Будем редактировать, либо удалять информацию, не соответствующую действительности.
Тимур Гафуров: Будем редактировать, либо удалять информацию, не соответствующую действительности.
Вопрос к вам, удалите ли вы эту клевету, два комментария, необоснованно клеветнические, ибо нет до сих пор никаких доказательств? Или хотя бы их отредактируете? Потому что мы видим, они не соответствуют действительности. Данный первый комментарий
111: Вопрос к вам, удалите ли вы эту клевету, два комментария, необоснованно клеветнические, ибо нет до сих пор никаких доказательств?
Первый комментарий - нет адресата. Второй комментарий - это вопрос с пояснением, что имеет в виду пользователь. Здесь налицо преувеличение. Так же, как и сто постов по луку. Если вы считаете это клеветой, обращайтесь в суд. Все дальнейшие жалобы - только в личку. Здесь будем удалять.
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