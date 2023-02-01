Отправлено: - 18:25

alex_60:

каждый день фото крыш с одного ракурса

alex_60:

каждый день фото задов каждый день фото "какает в горшок" в разных ракурсах.

alex_60:

каждый дкнь фото мяса

alex_60:

сегодня сто постов по луку,

Цитата:Странное обвинение.Это красоты нашего города.Цитата:Это клевета.Цитата:В новой теме про продукты, да, это запрещено?Цитата:Тут все по теме.Тема была о ценах и луке.Что, теперь запретить комментарии по темам?