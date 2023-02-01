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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 511 из 511«1...509510511
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18990
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 17:10
#5101
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вопрос Главному Редактору.
является ли форумчанин с ником 111
вашим штатным тролем на окладе для обеспечения траффика на сайте НГ.?
основания -
каждый день фото крыш с одного ракурса
каждый день фото задов
каждый день фото "какает в горшок" в разных ракурсах.
каждый день фото мяса
каждый день фото бутылок водки и пива.
и все это сотни раз
сегодня сто постов по луку,
на ровном месте.
в народе называется "сопли жует".
и вообще ведет себя просто разнузданно, как почти он гр.
обвиняет всех в клевете, угрожает переводом в режим чтения.

[Исправлено: alex_60, 01.02.2023 - 18:23]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1559
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 18:24
#5102
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Цитата:
alex_60:
является ли форумчанин с ником 111 вашим штатным тролем на окладе для обеспечения траффика на сайте НГ.?

Не является.
Цитата:
alex_60:
овниняет всех в клевете

Присылайте ссылки на такие обвинения. Если они адресованы конкретным пользователям - будем разбираться.
Цитата:
alex_60:
переводит в режим чтения

Таких полномочий нет ни у одного пользователя. В режим чтения переводят по решению администрации сайта по совокупности нарушений или жалоб пользователей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 18:25
#5103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
каждый день фото крыш с одного ракурса

Странное обвинение.
Это красоты нашего города.
Цитата:
alex_60:
каждый день фото задов каждый день фото "какает в горшок" в разных ракурсах.

Это клевета.
Цитата:
alex_60:
каждый дкнь фото мяса

В новой теме про продукты, да, это запрещено?
Цитата:
alex_60:
сегодня сто постов по луку,

Тут все по теме.
Тема была о ценах и луке.
Что, теперь запретить комментарии по темам?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 18:29
#5104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров: Присылайте ссылки на такие обвинения

Цитата:
alex_60:
мерзкие российские твари? называя так форумчан форума.

Уважаемая редакция, в данном случае это клевета против меня лично.

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 18:33]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 18:30
#5105
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Цитата:
alex_60:
аждый день фото задов каждый день фото "какает в горшок" в разных ракурсах.

Это вторая клевета опять же в этой теме.
Прошу вас обратить на это внимание.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1559
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 19:03
#5106
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Из ст. 129 УК РК следует, что клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Если распространенные сведения порочат и подрывают - имеете право обратиться в суд.

Обвинение в распространении клеветы тоже может быть поводом для иска в суд.

Как я вижу, здесь начинается выяснение отношений между пользователями. Допускать это администрация не будет.
Жалобы присылайте мне в личку с активными ссылками. Будем редактировать, либо удалять информацию, не соответствующую действительности.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 19:06
#5107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Будем редактировать, либо удалять информацию, не соответствующую действительности.

Вопрос к вам, удалите ли вы эту клевету, два комментария, необоснованно клеветнические, ибо нет до сих пор никаких доказательств?
Или хотя бы их отредактируете?
Потому что мы видим, они не соответствуют действительности.
Данный первый комментарий



Второй



Почему ссылки даю тут, потому что именно в этой ветке данная клевета.

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 19:11]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1559
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 19:21
#5108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вопрос к вам, удалите ли вы эту клевету, два комментария, необоснованно клеветнические, ибо нет до сих пор никаких доказательств?

Первый комментарий - нет адресата.
Второй комментарий - это вопрос с пояснением, что имеет в виду пользователь. Здесь налицо преувеличение. Так же, как и сто постов по луку. Если вы считаете это клеветой, обращайтесь в суд. 
Все дальнейшие жалобы - только в личку. Здесь будем удалять.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 19:25
#5109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Все дальнейшие жалобы - только в личку. Здесь будем удалять.

Вот это вы говорите уже в который раз, и в который раз никого не удалили.
Да, вообще просьба удалять сразу, чтобы не было тут никаких споров.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9175
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.23 - 20:01
#5110
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Вопрос редакции ,на сайте откровенная рекламма магазина и товара.
Пользователь 111 нарушил сразу два пункта 2.1.8 и 2.2.4

Цитата:
111: Сегодня вот такая вот приятная скидка в магазине на сок Сады Придонья в Солнечном..
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