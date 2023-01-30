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≡ Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46079
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
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Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:12
#60
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Цитата:
saba:
если какой товар продаётся со с скидкой, то значит там есть дефект

Лук не продается со скидкой.
Никогда такого еще не видел в глаза..
Если только оптом, мешками..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1273
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:22
#61
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Цитата:
111:
Лук не продается со скидкой.

Возможно не буду спорить, но если человек дорожит своим именем то не станет продавать такие овощи как у нас в Раузете, пройти пятьдесят метров есть Норма. и где не всегда дороже. вопрос в лени
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:32
#62
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Цитата:
saba:
Раузете

Рядом с нами, но мы туда редко ходим.
Лучше уже в Тамашу во Французский.
Тем более фрукты овощи.
А Норма это где?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:38
#63
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Наш взял по неопытности Колбасу Б..М, в Астыкжане.
Склизкая, порченая..
Пришли на следующий день, так как взяли колбасу примерно в 23.00
Администратор звонит ей.
Продаван по телефону закатила истерику, мол прошло что то более 4х часов и тд..
Еле как она согласилась отдать деньги, прошло около часа, как она нам вернула что то тысячу с лишним что ли..
Вот так кто то столкнется с этим, и плюнет на эти обмены.
Тем более лук у нас пролежал тоже более 4х часов
Скажут сами и заморозили..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:39
#64
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С этого момента данный Бренд обходим стороной от слова совсем..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1273
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:09
#65
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Цитата:
111:
Тамашу

Это и есть Норма, про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо особенно конину
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1273
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:12
#66
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Жена у меня любит сырокопчённую колбасу , беру ей петропавловскую, мне не нравится , она в восторге, говорит вкус детства напоминает
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1089
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:25
#67
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Ну кому в большом количестве нужен лук? Ну купила 2 кг и мне его хватит на неделю а то и больше. Закупаться мешками потом гнёт, мошки летают...кошмар в общем.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:27
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это и есть Норма,

Да ну, я думал это Тамаша
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:28
#69
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Цитата:
saba:
про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо

Да наши пацаны на бюргеры берут и на пиццу..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:40
#70
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Сегодня неимоверная очередь за луком.
Начал фотографировать в толпе, протиснулся, дама на меня как то странно посмотрела и принялась проверять свои карманы..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:40
#71
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Цена на мытую картошку

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:41
#72
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То же самое, только не мытая.
Разница 63 тенге за кило.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22588
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:42
#73
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А это практически то же самое, только немытое и без сетки.
Плюс еще 20 тенге

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