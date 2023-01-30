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Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46079
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:12
Цитата:
Лук не продается со скидкой.
Никогда такого еще не видел в глаза..
Если только оптом, мешками..
saba:
если какой товар продаётся со с скидкой, то значит там есть дефект
если какой товар продаётся со с скидкой, то значит там есть дефект
Лук не продается со скидкой.
Никогда такого еще не видел в глаза..
Если только оптом, мешками..
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:22
Цитата:
Возможно не буду спорить, но если человек дорожит своим именем то не станет продавать такие овощи как у нас в Раузете, пройти пятьдесят метров есть Норма. и где не всегда дороже. вопрос в лени
111:
Лук не продается со скидкой.
Лук не продается со скидкой.
Возможно не буду спорить, но если человек дорожит своим именем то не станет продавать такие овощи как у нас в Раузете, пройти пятьдесят метров есть Норма. и где не всегда дороже. вопрос в лени
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:32
Цитата:
Рядом с нами, но мы туда редко ходим.
Лучше уже в Тамашу во Французский.
Тем более фрукты овощи.
А Норма это где?
saba:
Раузете
Раузете
Рядом с нами, но мы туда редко ходим.
Лучше уже в Тамашу во Французский.
Тем более фрукты овощи.
А Норма это где?
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:38
Наш взял по неопытности Колбасу Б..М, в Астыкжане.
Склизкая, порченая..
Пришли на следующий день, так как взяли колбасу примерно в 23.00
Администратор звонит ей.
Продаван по телефону закатила истерику, мол прошло что то более 4х часов и тд..
Еле как она согласилась отдать деньги, прошло около часа, как она нам вернула что то тысячу с лишним что ли..
Вот так кто то столкнется с этим, и плюнет на эти обмены.
Тем более лук у нас пролежал тоже более 4х часов
Скажут сами и заморозили..
Склизкая, порченая..
Пришли на следующий день, так как взяли колбасу примерно в 23.00
Администратор звонит ей.
Продаван по телефону закатила истерику, мол прошло что то более 4х часов и тд..
Еле как она согласилась отдать деньги, прошло около часа, как она нам вернула что то тысячу с лишним что ли..
Вот так кто то столкнется с этим, и плюнет на эти обмены.
Тем более лук у нас пролежал тоже более 4х часов
Скажут сами и заморозили..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:39
С этого момента данный Бренд обходим стороной от слова совсем..
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:09
Цитата:
Это и есть Норма, про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо особенно конину
111:
Тамашу
Тамашу
Это и есть Норма, про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо особенно конину
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:12
Жена у меня любит сырокопчённую колбасу , беру ей петропавловскую, мне не нравится , она в восторге, говорит вкус детства напоминает
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1089
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:25
Ну кому в большом количестве нужен лук? Ну купила 2 кг и мне его хватит на неделю а то и больше. Закупаться мешками потом гнёт, мошки летают...кошмар в общем.
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:27
Цитата:
Да ну, я думал это Тамаша
saba:
Это и есть Норма,
Это и есть Норма,
Да ну, я думал это Тамаша
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 13:28
Цитата:
Да наши пацаны на бюргеры берут и на пиццу..
saba:
про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо
про то о чём следующий пост., колбасу не беру, лучше отварить мясо
Да наши пацаны на бюргеры берут и на пиццу..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:40
Сегодня неимоверная очередь за луком.
Начал фотографировать в толпе, протиснулся, дама на меня как то странно посмотрела и принялась проверять свои карманы..
Начал фотографировать в толпе, протиснулся, дама на меня как то странно посмотрела и принялась проверять свои карманы..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:40
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:41
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 19:42
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