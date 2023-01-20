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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 546 из 546«1...544545546
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.23 - 12:52
#8176
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Цитата:
drakon:
Нее, бич-пакетами, дали...


просто шикарно..
красиво жить не запретишь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.01.23 - 20:09
#8177
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решил почитать про вашего Шольца
ИП Панорама
"" Олаф Шольц: «Я являюсь прямым потомком Гитлера»""
Олаф Шольц так прокомментировал движение НАТО на Восток: "Это у нас семейное"

у вас пишут об этом?

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 20:13]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.01.23 - 21:03
#8178
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Цитата:
alex_60:
у вас пишут об этом?

Конечно пишут... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 11:28
#8179
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Дракон праздники любит.
будет сегодня отмечать.
День Рождения.
чего?
ну это все знают.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 13:11
#8180
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Цитата:
alex_60:
ну это все знают.

А я не знаю... :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 13:17
#8181
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Цитата:
drakon:
А я не знаю...


проси тогда помощь зала.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 13:28
#8182
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Звонил в Россию. Сказали
День Рождения
Русской водки... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 13:35
#8183
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Цитата:
drakon:
Сказали День Рождения Русской водки...


да,это так.
историки информируют
//Событие, послужившее причиной неформальному установлению
Дня рождения водки,
произошло 31 января 1865 года.
В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев
защитил свою знаменитую докторскую диссертацию
«О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах.
Диссертация хранится в музее великого ученого
– в Санкт-Петербургском государственном университете//
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22570
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 16:48
#8184
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 16:52
#8185
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Немцы, просят мира, с Россией.
Наверное - поеду. В Консульство... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18987
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.23 - 16:58
#8186
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Цитата:
drakon:
Немцы, просят мира, с Россией. Наверное - поеду. В Консульство


да, наверное стоит поехать.
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