Отправлено: - 13:45

сайлау курманов:

. По совести многие могли бы обойтись и без этих займов, однако свадьба, сватовство или юбилей для большинства граждан святая из святых

Цитата:т.е. часть людей(может большая) берут кредит на товары не потому, что не на что купить, а потому что так проще.