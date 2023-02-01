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≡ Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане надуманной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46079
Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане надуманной
Отправлено: 01.02.23 - 10:59
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Согласно данным ПКБ, заемщики в Казахстане преимущественно закрывают кредиты досрочно. Это говорит о том, что никакой излишней кредитной нагрузки на человека нет и казахстанцы свободно справляются с обслуживанием своих займов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22564
Re: Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане...
Отправлено: 01.02.23 - 10:59
#1
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У меня скоро подойдет окончание кредита на Термомикс ТМ-6.
К лету.
Платим по 70 тысяч.
Ну так, да, не тяжело и не легко.
Но товаром довольны..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5836
Re: Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане...
Отправлено: 01.02.23 - 13:29
#2
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Среди моих знакомых нет кого-либо без кредитного долга, только и слышишь -плачУ кредит. По совести многие могли бы обойтись и без этих займов, однако свадьба, сватовство или юбилей для большинства граждан святая из святых. Хотя государство для таких трат могли бы и сделать скидку или беспроцентную рассрочку.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3106
Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане надуманной
Отправлено: 01.02.23 - 13:45
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
. По совести многие могли бы обойтись и без этих займов, однако свадьба, сватовство или юбилей для большинства граждан святая из святых

т.е. часть людей(может большая) берут кредит на товары не потому, что не на что купить, а потому что так проще.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25659
Аналитики назвали проблему закредитованности в Казахстане надуманной
Отправлено: 01.02.23 - 13:58
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
однако свадьба, сватовство или юбилей для большинства граждан святая из святых.

В июне 2022 года, у мен/ был - Юбилей. А я кредит не - взял. Позорище... :-o :lol:
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